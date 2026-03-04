Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о травмировании женщины в результате падения наледи с галереи «Каштан»

просмотров: 137

В СУ СК России по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Саратовской области Ивану Михайлину доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Напомним, 2 марта текущего года на 55-летнюю женщину упала снежная масса и наледь с крыши дома № 6 по улице Вавилова в Саратове, в котором расположена галерея «Каштан».