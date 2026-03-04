5 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 04 марта
Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
16:37 | 04 марта
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о травмировании женщины в результате падения наледи с галереи «Каштан»
12:30 | 04 марта
Владимир Абрамов – бронзовый призёр первенства России 
11:30 | 04 марта
С 2027/28 учебного года будет введен обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов
10:46 | 04 марта
В настоящее время в регионе проводится комплексная проверка систем оповещения населения
10:45 | 04 марта
Военный медик высоко оценил программу «Наши герои»
10:30 | 04 марта
Михаил Жуковский:«Сейчас 90% управляющих компаний не работают с ресурсниками»
09:52 | 04 марта
Подведены итоги интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в рамках Олимпиады ПФО
16:59 | 03 марта
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования «Город Саратов» поручил разобраться с ростом платы за отопление
12:30 | 03 марта
Индекс промышленного производства в Саратовской области за январь составил 100,4% 2026 года
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Владимир Абрамов – бронзовый призёр первенства России 

Новости / Спорт
Владимир Абрамов – бронзовый призёр первенства России 

 
В Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. В соревнованиях приняли участие около 350 сильнейших спортсменов из 50 регионов России.

Спортсмен областного центра спортивной подготовки, воспитанник Центральной спортивной школы олимпийского резерва Владимир Абрамов завоевал бронзовую награду в весовой категории до 82 кг.
 
Подготовили спортсмена тренеры Александр Лаврухин и Павел Кошелев.