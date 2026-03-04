Владимир Абрамов – бронзовый призёр первенства России
В Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. В соревнованиях приняли участие около 350 сильнейших спортсменов из 50 регионов России.
Спортсмен областного центра спортивной подготовки, воспитанник Центральной спортивной школы олимпийского резерва Владимир Абрамов завоевал бронзовую награду в весовой категории до 82 кг.
Подготовили спортсмена тренеры Александр Лаврухин и Павел Кошелев.