В настоящее время в регионе проводится комплексная проверка систем оповещения населения
Напоминаем, что сегодня, 4 марта, в области проходит комплексная проверка систем оповещения населения.
В период с 10:00 до 11:00 по местному времени работает сигнал «Внимание всем!», электросирены и громкоговорители. По средствам регионального телерадиовещания передают речевые сообщения о проведении проверки.
Обращаемся к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие.
Это плановая комплексная техническая проверка системы оповещения, которая проходит по всей стране два раза в год - в марте и октябре.
