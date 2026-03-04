В настоящее время в регионе проводится комплексная проверка систем оповещения населения

просмотров: 160

В период с 10:00 до 11:00 по местному времени работает сигнал «Внимание всем!», электросирены и громкоговорители. По средствам регионального телерадиовещания передают речевые сообщения о проведении проверки.Обращаемся к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие.Это плановая комплексная техническая проверка системы оповещения, которая проходит по всей стране два раза в год - в марте и октябре.