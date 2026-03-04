Военный медик высоко оценил программу «Наши герои»

просмотров: 145

В Саратовской области действует региональная программа «Наши герои», созданная по инициативе губернатора Романа Бусаргина.Ветеран специальной военной операции, участник программы Виктор Стольников поделился впечатлениями: участие бойцов открывает новые возможности, а полученные знания реально помогают понять, куда двигаться дальше в жизни.«Положительные эмоции от программы испытываю в полном объёме! Она достойная», — добавил он.Подполковник медицинской службы в отставке, участник региональной программы «Наши герои» Виктор Стольников в мае 2023 года добровольно отправился в зону проведения спецоперации. Свой воинский долг в ходе СВО исполнял в медицинском батальоне.