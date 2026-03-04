С 2027/28 учебного года будет введен обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов

просмотров: 174

Школьникам предстоит отвечать на вопросы о смысле исторических процессов — это поможет развить умение аргументировать свою позицию и формировать отношение к историческим событиям и персоналиям. Контрольные измерительные материалы составят на основе содержания государственных учебников по истории.«Введение устного экзамена по истории в 9-х классах с 2027 года — это логичное продолжение тех изменений, которые происходят в образовании. Письменные тесты хороши для проверки знаний, но они не показывают, как ребенок умеет оперировать этими знаниями. Устный экзамен позволит оценить не только объем памяти, но и историческое мышление ученика: видит ли он причинно-следственные связи, может ли аргументировать свою позицию. Конечно, нам всем предстоит большая работа, но я уверена, что при грамотной подготовке такой формы экзамена, это пойдет только на пользу качеству образования», - прокомментировала Почетный работник общего образования, заслуженный учитель РФ, учитель истории и обществознания саратовского лицея №15 Марина Сергеева.В 2026/27 учебном году совместно с Рособрнадзором планируется провести мероприятия по ознакомлению с форматом устного экзамена для учителей. Обязательным устный экзамен по истории станет с 2027/28 учебного года. Для выпускников 11-х классов экзамен по истории как экзамен по выбору для поступления в вузы на гуманитарные специальности сохранится.