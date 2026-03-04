5 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 04 марта
Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
16:37 | 04 марта
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о травмировании женщины в результате падения наледи с галереи «Каштан»
12:30 | 04 марта
Владимир Абрамов – бронзовый призёр первенства России 
11:30 | 04 марта
С 2027/28 учебного года будет введен обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов
10:46 | 04 марта
В настоящее время в регионе проводится комплексная проверка систем оповещения населения
10:45 | 04 марта
Военный медик высоко оценил программу «Наши герои»
10:30 | 04 марта
Михаил Жуковский:«Сейчас 90% управляющих компаний не работают с ресурсниками»
09:52 | 04 марта
Подведены итоги интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в рамках Олимпиады ПФО
16:59 | 03 марта
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования «Город Саратов» поручил разобраться с ростом платы за отопление
12:30 | 03 марта
Индекс промышленного производства в Саратовской области за январь составил 100,4% 2026 года
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

С 2027/28 учебного года будет введен обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов

Новости
Минпросвещения России прорабатывает модель проведения обязательного экзамена по истории для девятиклассников. Уже известно, что экзамен будет проводиться в устной форме и станет допуском к ГИА-9.


Школьникам предстоит отвечать на вопросы о смысле исторических процессов — это поможет развить умение аргументировать свою позицию и формировать отношение к историческим событиям и персоналиям. Контрольные измерительные материалы составят на основе содержания государственных учебников по истории.

«Введение устного экзамена по истории в 9-х классах с 2027 года — это логичное продолжение тех изменений, которые происходят в образовании. Письменные тесты хороши для проверки знаний, но они не показывают, как ребенок умеет оперировать этими знаниями. Устный экзамен позволит оценить не только объем памяти, но и историческое мышление ученика: видит ли он причинно-следственные связи, может ли аргументировать свою позицию. Конечно, нам всем предстоит большая работа, но я уверена, что при грамотной подготовке такой формы экзамена, это пойдет только на пользу качеству образования», - прокомментировала Почетный работник общего образования, заслуженный учитель РФ, учитель истории и обществознания саратовского лицея №15 Марина Сергеева.

В 2026/27 учебном году совместно с Рособрнадзором планируется провести мероприятия по ознакомлению с форматом устного экзамена для учителей. Обязательным устный экзамен по истории станет с 2027/28 учебного года. Для выпускников 11-х классов экзамен по истории как экзамен по выбору для поступления в вузы на гуманитарные специальности сохранится.