Михаил Жуковский:«Сейчас 90% управляющих компаний не работают с ресурсниками»
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования «Город Саратов» Игорь Молчанов отреагировал на многочисленные обращения жителей о резком росте платы за отопление – в отдельных случаях суммы выросли в 1,5–2 раза по сравнению с предыдущим месяцем.
По его поручению первый заместитель главы администрации Максим Сиденко, комитет по ЖКХ и главы районных администраций обязаны взять ситуацию на контроль и проработать каждое обращение.
Председатель Совета Союза управляющих организаций Саратовской области Михаил Жуковский прокомментировал ситуацию:
«Сейчас 90% управляющих компаний не работают с ресурсниками – всё выставляется напрямую, действуют прямые договоры между собственником и ресурсоснабжающей организацией. И для этого есть государственная жилищная инспекция, которая обязана проверять тарифы в случае необоснованного начисления и штрафовать организацию. Главное – правильно оформить обращение и понимать, кто именно производит начисления».
В случае подозрений в необоснованном росте платежей рекомендуется обращаться в ГЖИ.
