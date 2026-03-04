Михаил Жуковский:«Сейчас 90% управляющих компаний не работают с ресурсниками»

просмотров: 135

По его поручению первый заместитель главы администрации Максим Сиденко, комитет по ЖКХ и главы районных администраций обязаны взять ситуацию на контроль и проработать каждое обращение.Председатель Совета Союза управляющих организаций Саратовской области Михаил Жуковский прокомментировал ситуацию:«Сейчас 90% управляющих компаний не работают с ресурсниками – всё выставляется напрямую, действуют прямые договоры между собственником и ресурсоснабжающей организацией. И для этого есть государственная жилищная инспекция, которая обязана проверять тарифы в случае необоснованного начисления и штрафовать организацию. Главное – правильно оформить обращение и понимать, кто именно производит начисления».В случае подозрений в необоснованном росте платежей рекомендуется обращаться в ГЖИ.