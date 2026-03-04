Подведены итоги интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в рамках Олимпиады ПФО
В Саратовской государственной юридической академии состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа по направлению «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Участники продемонстрировали эрудицию, логику и навыки командной работы, отвечая на вопросы из различных областей знаний.
По итогам соревнования призовые места заняли:
• 1 место — команда СГУ им. Н.Г. Чернышевского
• 2 место — команда СГЮА
• 3 место — команда ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС
Интеллектуальная олимпиада ПФО проводится под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.