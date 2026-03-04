5 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 04 марта
Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
16:37 | 04 марта
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о травмировании женщины в результате падения наледи с галереи «Каштан»
12:30 | 04 марта
Владимир Абрамов – бронзовый призёр первенства России 
11:30 | 04 марта
С 2027/28 учебного года будет введен обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов
10:46 | 04 марта
В настоящее время в регионе проводится комплексная проверка систем оповещения населения
10:45 | 04 марта
Военный медик высоко оценил программу «Наши герои»
10:30 | 04 марта
Михаил Жуковский:«Сейчас 90% управляющих компаний не работают с ресурсниками»
09:52 | 04 марта
Подведены итоги интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в рамках Олимпиады ПФО
16:59 | 03 марта
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования «Город Саратов» поручил разобраться с ростом платы за отопление
12:30 | 03 марта
Индекс промышленного производства в Саратовской области за январь составил 100,4% 2026 года
В Саратовской государственной юридической академии состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа по направлению «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

Участники продемонстрировали эрудицию, логику и навыки командной работы, отвечая на вопросы из различных областей знаний.

По итогам соревнования призовые места заняли:

• 1 место — команда СГУ им. Н.Г. Чернышевского
• 2 место — команда СГЮА
• 3 место — команда ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС

Интеллектуальная олимпиада ПФО проводится под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.