4 марта 2026 СРЕДА
16:59 | 03 марта
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования «Город Саратов» поручил разобраться с ростом платы за отопление
12:30 | 03 марта
Индекс промышленного производства в Саратовской области за январь составил 100,4% 2026 года
11:00 | 03 марта
В Духовницком районе состоялись межмуниципальные соревнования «Зарница-2026»
10:16 | 03 марта
В музее истории СВО можно увидеть "Искандер"
16:00 | 02 марта
В Петровск впервые привезли подлинные картины Исаака Левитана
14:56 | 02 марта
Лилия Нугаева – бронзовый призер турнира «Большой шлем»
12:11 | 02 марта
В честь Дня наставника областной театр оперетты провел экскурсии для участников фестиваля "Театральное Приволжье"
10:00 | 02 марта
Воспитанница казачьего класса стала призёром городского фестиваля школьных музеев
09:26 | 02 марта
Саратовцы почтили память героически погибших псковских десантников
19:55 | 27 февраля
В Саратове состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по направлению «Парламентские дебаты»
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования «Город Саратов» Игорь Молчанов отреагировал на многочисленные обращения жителей о резком росте платы за отопление – в отдельных случаях суммы выросли в 1,5–2 раза по сравнению с предыдущим месяцем.
обращаться в ГЖИ.


По его поручению первый заместитель главы администрации Максим Сиденко, комитет по ЖКХ и главы районных администраций обязаны взять ситуацию на контроль и проработать каждое обращение.


«Читаю комментарии в социальных сетях и вижу, что одной из главных тем стали обращения жителей по суммам в платёжках за отопление. По информации горожан, плата в ряде случаев выросла в 1,5–2 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Считаю необходимым разобраться в данной ситуации. В случае если допущена ошибка в начислении платы за тепло, должен быть произведен перерасчёт.

Такое поручение дано первому заместителю Максиму Сиденко, комитету по ЖКХ и главам районных администраций взять тему на постоянный контроль и разбираться предметно по каждому обращению.

Уважаемые саратовцы! Чтобы профильные структуры могли инициировать официальную проверку начислений и обязать произвести перерасчет, по закону требуется ваше официальное обращение (через систему ГИС ЖКХ или в письменной форме).

Если вы столкнулись с необоснованным ростом платы за отопление — пишите проблемные адреса и названия ваших управляющих организаций в комментариях под этим постом. Сотрудники районных администраций и комитета по ЖКХ готовы оказать всю необходимую помощь и проконсультировать по правильному оформлению документов.

Также можете оставлять данные адреса по номеру единой дежурно-диспетчерской службы 659-659, они будут переданы для реагирования в комитет ЖКХ,»- подчеркнул Игорь Молчанов.