Индекс промышленного производства в Саратовской области за январь составил 100,4% 2026 года

Основной рост приходится на производство машин и оборудования – в 4 раза. Также положительная динамика отмечена в следующих отраслях:Производство одежды - 193,6%;Производство компьютерных, электронных и оптических изделий – 117,1%;Металлургическое производство – 112,1%;Производство текстильных изделий – 109,9%.В отрасли производства химических веществ и химических продуктов, занимающих более 20% от объема отгрузки обрабатывающих производств, индекс в январе сложился на уровне 100,2%.«Это результат системной работы между правительством области и предпринимательским сообществом. Благодаря такому взаимодействию у бизнеса появляются дополнительные возможности за счёт использования различных инструментов поддержки, что позволяет расширять действующие производства и реализовывать новые инвестиционные проекты, поэтому так важны сопровождение наших производителей и постоянный диалог с ними. Это позволяет решать сразу несколько вопросов: укреплять региональную экономику и создавать дополнительные рабочие места», - подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.