Индекс промышленного производства в Саратовской области за январь составил 100,4% 2026 года
В обрабатывающих производствах индекс составил 100,1%.
Основной рост приходится на производство машин и оборудования – в 4 раза. Также положительная динамика отмечена в следующих отраслях:
Производство одежды - 193,6%;
Производство компьютерных, электронных и оптических изделий – 117,1%;
Металлургическое производство – 112,1%;
Производство текстильных изделий – 109,9%.
В отрасли производства химических веществ и химических продуктов, занимающих более 20% от объема отгрузки обрабатывающих производств, индекс в январе сложился на уровне 100,2%.
«Это результат системной работы между правительством области и предпринимательским сообществом. Благодаря такому взаимодействию у бизнеса появляются дополнительные возможности за счёт использования различных инструментов поддержки, что позволяет расширять действующие производства и реализовывать новые инвестиционные проекты, поэтому так важны сопровождение наших производителей и постоянный диалог с ними. Это позволяет решать сразу несколько вопросов: укреплять региональную экономику и создавать дополнительные рабочие места», - подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.
