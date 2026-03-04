4 марта 2026 СРЕДА
Новости
16:59 | 03 марта
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования «Город Саратов» поручил разобраться с ростом платы за отопление
12:30 | 03 марта
Индекс промышленного производства в Саратовской области за январь составил 100,4% 2026 года
11:00 | 03 марта
В Духовницком районе состоялись межмуниципальные соревнования «Зарница-2026»
10:16 | 03 марта
В музее истории СВО можно увидеть "Искандер"
16:00 | 02 марта
В Петровск впервые привезли подлинные картины Исаака Левитана
14:56 | 02 марта
Лилия Нугаева – бронзовый призер турнира «Большой шлем»
12:11 | 02 марта
В честь Дня наставника областной театр оперетты провел экскурсии для участников фестиваля "Театральное Приволжье"
10:00 | 02 марта
Воспитанница казачьего класса стала призёром городского фестиваля школьных музеев
09:26 | 02 марта
Саратовцы почтили память героически погибших псковских десантников
19:55 | 27 февраля
В Саратове состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по направлению «Парламентские дебаты»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В обрабатывающих производствах индекс составил 100,1%.

Основной рост приходится на производство машин и оборудования – в 4 раза. Также положительная динамика отмечена в следующих отраслях:
Производство одежды - 193,6%;
Производство компьютерных, электронных и оптических изделий – 117,1%;
Металлургическое производство – 112,1%;
Производство текстильных изделий – 109,9%.

В отрасли производства химических веществ и химических продуктов, занимающих более 20% от объема отгрузки обрабатывающих производств, индекс в январе сложился на уровне 100,2%.

«Это результат системной работы между правительством области и предпринимательским сообществом. Благодаря такому взаимодействию у бизнеса появляются дополнительные возможности за счёт использования различных инструментов поддержки, что позволяет расширять действующие производства и реализовывать новые инвестиционные проекты, поэтому так важны сопровождение наших производителей и постоянный диалог с ними. Это позволяет решать сразу несколько вопросов: укреплять региональную экономику и создавать дополнительные рабочие места», - подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.