Новости
16:59 | 03 марта
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования «Город Саратов» поручил разобраться с ростом платы за отопление
12:30 | 03 марта
Индекс промышленного производства в Саратовской области за январь составил 100,4% 2026 года
11:00 | 03 марта
В Духовницком районе состоялись межмуниципальные соревнования «Зарница-2026»
10:16 | 03 марта
В музее истории СВО можно увидеть "Искандер"
16:00 | 02 марта
В Петровск впервые привезли подлинные картины Исаака Левитана
14:56 | 02 марта
Лилия Нугаева – бронзовый призер турнира «Большой шлем»
12:11 | 02 марта
В честь Дня наставника областной театр оперетты провел экскурсии для участников фестиваля "Театральное Приволжье"
10:00 | 02 марта
Воспитанница казачьего класса стала призёром городского фестиваля школьных музеев
09:26 | 02 марта
Саратовцы почтили память героически погибших псковских десантников
19:55 | 27 февраля
В Саратове состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по направлению «Парламентские дебаты»
В минувшую субботу в селе Новозахаркино прошли масштабные военно-патриотические состязания «Зарница-2026». Мероприятие было организовано в рамках авторского проекта Александра Дозорова «Поколение ZOV» и посвящено памяти героев-земляков.

Программа соревнований объединила в себе спортивный азарт, проверку на прочность и патриотическую составляющую.

Особое внимание зрителей привлекло выступление юной поэтессы Елизаветы Волковой, чьи стихи о бойцах СВО напечатаны в 40-м томе Книги Памяти Саратовской области. Также бойцы Росгвардии из города Балаково провели показательную боевую операцию, а авторы-исполнители и творческие коллективы из Саратова и Самары представили патриотическую концертную программу. Участники и гости стали свидетелями показательных выступлений и творческих номеров, направленных на сохранение исторической памяти и поддержку защитников Отечества.

Центральной частью соревнований стал турнир по лазертагу и прохождение полосы препятствий. По итогам напряженной борьбы призовые места распределились следующим образом:

1 место — команда «Беркут» (с. Новозахаркино)
2 место — команда «Пламя» (р. п. Духовницкое)
3 место — команда «Первого морского класса юнг» (г. Саратов)