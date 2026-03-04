В Духовницком районе состоялись межмуниципальные соревнования «Зарница-2026»

просмотров: 161

В минувшую субботу в селе Новозахаркино прошли масштабные военно-патриотические состязания «Зарница-2026». Мероприятие было организовано в рамках авторского проекта Александра Дозорова «Поколение ZOV» и посвящено памяти героев-земляков.Программа соревнований объединила в себе спортивный азарт, проверку на прочность и патриотическую составляющую.Особое внимание зрителей привлекло выступление юной поэтессы Елизаветы Волковой, чьи стихи о бойцах СВО напечатаны в 40-м томе Книги Памяти Саратовской области. Также бойцы Росгвардии из города Балаково провели показательную боевую операцию, а авторы-исполнители и творческие коллективы из Саратова и Самары представили патриотическую концертную программу. Участники и гости стали свидетелями показательных выступлений и творческих номеров, направленных на сохранение исторической памяти и поддержку защитников Отечества.Центральной частью соревнований стал турнир по лазертагу и прохождение полосы препятствий. По итогам напряженной борьбы призовые места распределились следующим образом:1 место — команда «Беркут» (с. Новозахаркино)2 место — команда «Пламя» (р. п. Духовницкое)3 место — команда «Первого морского класса юнг» (г. Саратов)