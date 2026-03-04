В музее истории СВО можно увидеть "Искандер"

просмотров: 166

Музей истории специальной военной операции продолжает знакомить с предметами, представленными в экспозиции. Большой интерес посетителей привлекает оперативно-тактическом комплекс «Искандер».«Искандер» – общее название для семейства российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — нанесение ударов по важнейшим объектам противника, прикрываемым средствами ПВО на дальностях до 500 км боевой частью массой 480 кг.Впервые этот оперативно-тактический ракетный комплекс был показан широкой публике в 1999 году на Международном авиационно-космическом салоне в городе Жуковский, и после нескольких лет испытаний ОТРК был принят на вооружение.Комплекс производится в трех модификациях:- упрощенный экспортный вариант ОТРК «Искандер-Э» с дальностью полета ракет до 280 километров, без кассетных боевых частей с самоприцеливающимися элементами;- ОТРК «Искандер-М» с квазибаллистической ракетой 9М723 (до 500 километров), которая в полете совершает небольшие маневры, затрудняющие ее перехват, а также разбрасывает ложные цели, сбивающие с толку ПРО противника;- ОТРК «Искандер-К» с крылатой ракетой Р-500 с дальностью до 500 километров.В саратовском музее представлена стартовая ступень ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Р-500 (9М728). Это крылатая ракета, созданная для ОТРК «Искандер». Она была принята на вооружение в 2009 году. В полете Р-500 управляется инерциальной системой наведения.Стартовая ступень была передана волонтёрами из общественной организации «Саратовская Ассоциация Героев».