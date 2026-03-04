4 марта 2026 СРЕДА
16:59 | 03 марта
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования «Город Саратов» поручил разобраться с ростом платы за отопление
12:30 | 03 марта
Индекс промышленного производства в Саратовской области за январь составил 100,4% 2026 года
11:00 | 03 марта
В Духовницком районе состоялись межмуниципальные соревнования «Зарница-2026»
10:16 | 03 марта
В музее истории СВО можно увидеть "Искандер"
16:00 | 02 марта
В Петровск впервые привезли подлинные картины Исаака Левитана
14:56 | 02 марта
Лилия Нугаева – бронзовый призер турнира «Большой шлем»
12:11 | 02 марта
В честь Дня наставника областной театр оперетты провел экскурсии для участников фестиваля "Театральное Приволжье"
10:00 | 02 марта
Воспитанница казачьего класса стала призёром городского фестиваля школьных музеев
09:26 | 02 марта
Саратовцы почтили память героически погибших псковских десантников
19:55 | 27 февраля
В Саратове состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по направлению «Парламентские дебаты»
Музей истории специальной военной операции продолжает знакомить с предметами, представленными в экспозиции. Большой интерес посетителей привлекает оперативно-тактическом комплекс «Искандер».

«Искандер» – общее название для семейства российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — нанесение ударов по важнейшим объектам противника, прикрываемым средствами ПВО на дальностях до 500 км боевой частью массой 480 кг.

Впервые этот оперативно-тактический ракетный комплекс был показан широкой публике в 1999 году на Международном авиационно-космическом салоне в городе Жуковский, и после нескольких лет испытаний ОТРК был принят на вооружение.

Комплекс производится в трех модификациях:
- упрощенный экспортный вариант ОТРК «Искандер-Э» с дальностью полета ракет до 280 километров, без кассетных боевых частей с самоприцеливающимися элементами;
- ОТРК «Искандер-М» с квазибаллистической ракетой 9М723 (до 500 километров), которая в полете совершает небольшие маневры, затрудняющие ее перехват, а также разбрасывает ложные цели, сбивающие с толку ПРО противника;
- ОТРК «Искандер-К» с крылатой ракетой Р-500 с дальностью до 500 километров.

В саратовском музее представлена стартовая ступень ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Р-500 (9М728). Это крылатая ракета, созданная для ОТРК «Искандер». Она была принята на вооружение в 2009 году. В полете Р-500 управляется инерциальной системой наведения.

Стартовая ступень была передана волонтёрами из общественной организации «Саратовская Ассоциация Героев».