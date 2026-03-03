В Петровск впервые привезли подлинные картины Исаака Левитана

просмотров: 113

После масштабной реставрации Петровская картинная галерея открывает сезон сменных выставок экспозицией «Три Левитана». В город впервые доставлены подлинные полотна великого русского пейзажиста Исаака Ильича Левитана из собрания известного искусствоведа и коллекционера Андрея Морозова.Экспозиция включает три выдающихся произведения, которые вот уже более 150 лет восхищают ценителей искусства. Этюд «Сумерки. Тишина» передает ночной пейзаж уснувшей деревни, залитой спокойным лунным светом.Второй пейзаж изображает золотую осень в приглушенных тонах, напоминая классические мотивы, знакомые по школьным сочинениям, но с более поздним колоритом сезона.В центре выставки — редкий портрет Левитана 1889 года работы Александра Шурыгина. Это живое изображение художника в пору творческой зрелости; второй подобный портрет хранится только в картинной галерее в Израиле.- Открытие уникальной выставки стало возможным после реставрации здания. Галерею полностью обновили благодаря национальному проекту Президента РФ Владимира Владимировича Путина «Семья». Два года длилась реставрация — ведь музей расположен в памятнике архитектуры начала XX века. Работы проводились максимально тщательно, чтобы сохранить все архитектурные элементы, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Внутри полностью обновили залы: для каждого выбрали особый цвет — синий, фиолетовый, зеленый, персиковый. Самый интересный — православный зал с экспозицией старинных религиозных предметов, собранных по всему Петровскому району, и выставкой, посвященной Петру Первому — основателю города. Именно здесь теперь хранятся главные исторические реликвии Петровска: Евангелие и пушка Петра Великого, подаренные им при основании города.Обновление экспозиции пройдет в первых числах марта.Министерство культуры области