Лилия Нугаева – бронзовый призер турнира «Большой шлем»
Завершился международный турнир по дзюдо «Большой шлем», который прошел в Ташкенте с 27 февраля по 1 марта. На татами вышли более 330 сильнейших спортсменов из 39 стран.
В состав сборной команды России вошла спортсменка саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанница центральной спортивной школы олимпийского резерва города Саратова Лилия Нугаева.
В весовой категории 52 кг. Лилия завоевала бронзовую награду турнира.
Поздравляем спортсменку и ее тренеров Александра Смирнова и Евгению Смирнову.