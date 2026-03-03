3 марта 2026 ВТОРНИК
Новости
Лилия Нугаева – бронзовый призер турнира «Большой шлем»

Завершился международный турнир по дзюдо «Большой шлем», который прошел в Ташкенте с 27 февраля по 1 марта. На татами вышли более 330 сильнейших спортсменов из 39 стран.

В состав сборной команды России вошла спортсменка саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанница центральной спортивной школы олимпийского резерва города Саратова Лилия Нугаева.

В весовой категории 52 кг. Лилия завоевала бронзовую награду турнира.

Поздравляем спортсменку и ее тренеров Александра Смирнова и Евгению Смирнову.