Лилия Нугаева – бронзовый призер турнира «Большой шлем»

Завершился международный турнир по дзюдо «Большой шлем», который прошел в Ташкенте с 27 февраля по 1 марта. На татами вышли более 330 сильнейших спортсменов из 39 стран.В состав сборной команды России вошла спортсменка саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанница центральной спортивной школы олимпийского резерва города Саратова Лилия Нугаева.В весовой категории 52 кг. Лилия завоевала бронзовую награду турнира.Поздравляем спортсменку и ее тренеров Александра Смирнова и Евгению Смирнову.