В честь Дня наставника областной театр оперетты провел экскурсии для участников фестиваля "Театральное Приволжье"

Сегодня, 2 марта, в России отмечается День наставника — профессиональный праздник тех, кто формирует ценности и патриотизм подрастающего поколения."Профессия наставника — это особая миссия. Наставники ведут серьезную воспитательную работу с детьми, знакомят с культурой и искусством. Наставники не просто передают знания подрастающему поколению, они формируют ценностные ориентиры, воспитывая ответственных граждан и патриотов", - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Накануне праздника в Саратовском областном театре оперетты прошли специальные экскурсии для юных талантов - участников фестиваля "Театральное Приволжье". Учащиеся ДШИ №5 и воспитанники хореографического коллектива «ДАРТС» заглянули за кулисы театра, познакомились с особенностями актерской, режиссерской и технических профессий."Экскурсии организованы для развития интереса детей к театральному искусству и профессиональной ориентации. Подобные инициативы помогают ребятам глубже понять культурное наследие России", - подчеркнул директор областного театра оперетты Виталий Емельянов.Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.