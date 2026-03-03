В честь Дня наставника областной театр оперетты провел экскурсии для участников фестиваля "Театральное Приволжье"

3 марта 2026 ВТОРНИК
Сегодня,  2 марта, в России отмечается День наставника — профессиональный праздник тех, кто формирует ценности и патриотизм подрастающего поколения. 

"Профессия наставника — это особая миссия.  Наставники ведут серьезную воспитательную работу с детьми,  знакомят с культурой и искусством. Наставники не просто передают знания подрастающему поколению, они  формируют  ценностные ориентиры, воспитывая ответственных граждан и патриотов", - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Накануне праздника в Саратовском областном театре оперетты прошли специальные экскурсии для юных талантов - участников фестиваля "Театральное Приволжье".  Учащиеся ДШИ №5 и воспитанники хореографического коллектива «ДАРТС» заглянули за кулисы театра, познакомились с особенностями актерской, режиссерской и технических профессий.

"Экскурсии организованы для развития интереса детей к театральному искусству и профессиональной ориентации. Подобные инициативы помогают ребятам глубже понять культурное наследие России", -  подчеркнул директор областного театра оперетты Виталий Емельянов.

Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.