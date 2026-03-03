Воспитанница казачьего класса стала призёром городского фестиваля школьных музеев

просмотров: 147

Агеева Дарья, воспитанница 8 «А» казачьего класса МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова», стала призёром 31-го городского открытого слёта‑фестиваля школьных музеев и музейных комнат «Сохраняя связь времён». Мероприятие собрало более ста участников из образовательных учреждений города, представивших проекты, посвящённые исторической памяти и музейной деятельности.Дарья представила работу «Семейный архив как исторический источник, ставший наследием школьной музейной комнаты». Исследование посвящено прадеду участницы – Глахтееву П.Е., потомственному казаку, участнику Великой Отечественной войны. В составе 32-го гвардейского кавалерийского полка 9-й кавалерийской дивизии 4-го Кубанского кавалерийского корпуса он прошёл боевой путь, принимая участие в освобождении Праги, Брно, Будапешта.В основе проекта лежат материалы семейного архива: фотографии, письма, наградные документы, которые были систематизированы и переданы в фонды школьной музейной комнаты. Такой подход позволил не только сохранить личную историю семьи, но и сделать её доступной для изучения учащимися, укрепив связь между поколениями.Фестиваль «Сохраняя связь времён» традиционно направлен на поддержку школьных музеев, развитие краеведческой работы и патриотическое воспитание. Признание работы Дарьи Агеевой на городском уровне свидетельствует о высоком качестве исследовательской деятельности, проводимой в МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова», и о значимости личного вклада учащихся в сохранение исторической памяти.Память о подвиге предков остаётся важной частью образовательного процесса. Как отмечается в материалах фестиваля, сохранение семейных историй и их интеграция в школьную музейную практику способствует формированию уважительного отношения к истории страны.