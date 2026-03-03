3 марта 2026 ВТОРНИК
Новости
16:00 | 02 марта
В Петровск впервые привезли подлинные картины Исаака Левитана
14:56 | 02 марта
Лилия Нугаева – бронзовый призер турнира «Большой шлем»
12:11 | 02 марта
В честь Дня наставника областной театр оперетты провел экскурсии для участников фестиваля "Театральное Приволжье"
10:00 | 02 марта
Воспитанница казачьего класса стала призёром городского фестиваля школьных музеев
09:26 | 02 марта
Саратовцы почтили память героически погибших псковских десантников
19:55 | 27 февраля
В Саратове состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по направлению «Парламентские дебаты»
16:00 | 27 февраля
Личные вещи героя России представлены на музейной выставке
15:00 | 27 февраля
Саратовская команда получила специальный приз на конкурсе «Это у нас семейное» за воссоздание картины Ильи Репина
14:30 | 27 февраля
Нацпроект «Семья»: с начала года 75 многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
13:30 | 27 февраля
Военкор НТВ встретился с молодежью Саратова
Агеева Дарья, воспитанница 8 «А» казачьего класса МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова», стала призёром 31-го городского открытого слёта‑фестиваля школьных музеев и музейных комнат «Сохраняя связь времён». Мероприятие собрало более ста участников из образовательных учреждений города, представивших проекты, посвящённые исторической памяти и музейной деятельности.

Дарья представила работу «Семейный архив как исторический источник, ставший наследием школьной музейной комнаты». Исследование посвящено прадеду участницы – Глахтееву П.Е., потомственному казаку, участнику Великой Отечественной войны. В составе 32-го гвардейского кавалерийского полка 9-й кавалерийской дивизии 4-го Кубанского кавалерийского корпуса он прошёл боевой путь, принимая участие в освобождении Праги, Брно, Будапешта.

В основе проекта лежат материалы семейного архива: фотографии, письма, наградные документы, которые были систематизированы и переданы в фонды школьной музейной комнаты. Такой подход позволил не только сохранить личную историю семьи, но и сделать её доступной для изучения учащимися, укрепив связь между поколениями.

Фестиваль «Сохраняя связь времён» традиционно направлен на поддержку школьных музеев, развитие краеведческой работы и патриотическое воспитание. Признание работы Дарьи Агеевой на городском уровне свидетельствует о высоком качестве исследовательской деятельности, проводимой в МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова», и о значимости личного вклада учащихся в сохранение исторической памяти.

Память о подвиге предков остаётся важной частью образовательного процесса. Как отмечается в материалах фестиваля, сохранение семейных историй и их интеграция в школьную музейную практику способствует формированию уважительного отношения к истории страны.