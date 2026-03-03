Саратовцы почтили память героически погибших псковских десантников

3 марта 2026 ВТОРНИК
В Саратове в Парке Победы состоялось мероприятие, посвященное годовщине подвига воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ. Участники почтили память 84 десантников, героически погибших в Аргунском ущелье при исполнении воинского долга. Мероприятие приурочили к 26-й годовщине подвига воинов-десантников в бою с международными террористами у высоты 776,0 во время второй чеченской кампании.

В памятной церемонии у мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах» приняли участие представители Правительства области, члены Общественной палаты, ветераны боевых действий и военной службы. Отдать дань уважения легендарной «крылатой пехоте» пришли также студенты саратовских вузов и колледжей, активисты молодежных и патриотических объединений города.

С приветственными словами к участникам мероприятия обратились кавалер двух орденов «Красная звезда», подполковник Виктор Перетокин, гвардии подполковник ВДВ, кавалер ордена Мужества Виктор Русанов и  начальник управления военно-патриотической работы администрации муниципального образования «Город Саратов», ветеран боевых действий, подполковник Дмитрий Конаков.

«Воздушно-десантные войска — это элита, которой всегда поручают самые сложные задачи. Девиз «Никто, кроме нас» как нельзя лучше характеризует этих людей. Бой 6-й роты — это пример не просто героизма, а массового самопожертвования. Десантники стояли насмерть, преграждая путь многократно превосходящим силам боевиков. В критический момент командир роты гвардии полковник Марк Евтюхин вызвал огонь на себя. Наш общий долг — помнить о тех, благодаря кому мы и наши дети видим мирное небо», - отметил в своём выступлении Виктор Перетокин.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память  погибших воинов. После оружейного салюта и литии, к подножию мемориала были возложены цветы и траурная корзина.

Организатором мероприятия выступило Саратовское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке Правительства области и администрации муниципального образования «Город Саратов».