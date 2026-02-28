28 Февраля 2026 СУББОТА
19:55 | 27 февраля
В Саратове состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по направлению «Парламентские дебаты»
16:00 | 27 февраля
Личные вещи героя России представлены на музейной выставке
15:00 | 27 февраля
Саратовская команда получила специальный приз на конкурсе «Это у нас семейное» за воссоздание картины Ильи Репина
14:30 | 27 февраля
Нацпроект «Семья»: с начала года 75 многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
13:30 | 27 февраля
Военкор НТВ встретился с молодежью Саратова
12:42 | 27 февраля
В Ижевске проходит Зимний Кубок ПФО и Первенство России по спортивному туризму
11:30 | 27 февраля
На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей
10:42 | 27 февраля
Подвиг Сергея Соболева объединил 170 юных исследователей России
10:41 | 27 февраля
Жители просят дать правовую оценку действиям иноагента
18:23 | 26 февраля
Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку Правительства  
На базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа по направлению «Парламентские дебаты».

В интеллектуальном турнире приняли участие 8 команд, представляющих 6 ведущих вузов и 2 организации среднего профессионального образования региона. На протяжении нескольких часов студенты демонстрировали мастерство риторики, креативное мышление и умение выстраивать аргументацию, обсуждая и предлагая решения актуальных проблем современного общества.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1 место — команда Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
2 место — команда Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.
3 место — команда Медицинского колледжа Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.

Напомним, что Интеллектуальная олимпиада ПФО является окружным проектом и проводится под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.