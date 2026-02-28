В Саратове состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по направлению «Парламентские дебаты»

просмотров: 187

На базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа по направлению «Парламентские дебаты».В интеллектуальном турнире приняли участие 8 команд, представляющих 6 ведущих вузов и 2 организации среднего профессионального образования региона. На протяжении нескольких часов студенты демонстрировали мастерство риторики, креативное мышление и умение выстраивать аргументацию, обсуждая и предлагая решения актуальных проблем современного общества.По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:1 место — команда Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.2 место — команда Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.3 место — команда Медицинского колледжа Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.Напомним, что Интеллектуальная олимпиада ПФО является окружным проектом и проводится под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.