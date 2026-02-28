В Саратове состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по направлению «Парламентские дебаты»
На базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа по направлению «Парламентские дебаты».
В интеллектуальном турнире приняли участие 8 команд, представляющих 6 ведущих вузов и 2 организации среднего профессионального образования региона. На протяжении нескольких часов студенты демонстрировали мастерство риторики, креативное мышление и умение выстраивать аргументацию, обсуждая и предлагая решения актуальных проблем современного общества.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
1 место — команда Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
2 место — команда Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.
3 место — команда Медицинского колледжа Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.
Напомним, что Интеллектуальная олимпиада ПФО является окружным проектом и проводится под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.