Личные вещи героя России представлены на музейной выставке

просмотров: 161

26 февраля в Саратовском областном музее краеведения состоялось открытие выставки «Не важно, кто против – важно, кто рядом!». Она рассказывает о Герое России генерал-майоре Александре Михайловиче Белоглазове – начальнике Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации.На выставке представлены материалы, которые знакомят с основными вехами жизненного пути Александра Белоглазова. Это фотографии, тетради ученика первого класса и курсанта военного училища, шевроны, форменная одежда, в том числе краповый берет – высший символ доблести и чести воина спецназа.Материалы для выставки предоставлены генерал-майором А.М. Белоглазовым и сотрудниками Саратовского военного ордена Жукова Краснознамённого института войск национальной гвардии Российской Федерации.