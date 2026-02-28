28 Февраля 2026 СУББОТА
Новости
19:55 | 27 февраля
В Саратове состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по направлению «Парламентские дебаты»
16:00 | 27 февраля
Личные вещи героя России представлены на музейной выставке
15:00 | 27 февраля
Саратовская команда получила специальный приз на конкурсе «Это у нас семейное» за воссоздание картины Ильи Репина
14:30 | 27 февраля
Нацпроект «Семья»: с начала года 75 многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
13:30 | 27 февраля
Военкор НТВ встретился с молодежью Саратова
12:42 | 27 февраля
В Ижевске проходит Зимний Кубок ПФО и Первенство России по спортивному туризму
11:30 | 27 февраля
На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей
10:42 | 27 февраля
Подвиг Сергея Соболева объединил 170 юных исследователей России
10:41 | 27 февраля
Жители просят дать правовую оценку действиям иноагента
18:23 | 26 февраля
Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку Правительства  
26 февраля в Саратовском областном музее краеведения состоялось открытие выставки «Не важно, кто против – важно, кто рядом!». Она рассказывает о Герое России генерал-майоре Александре Михайловиче Белоглазове – начальнике Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации.

На выставке представлены материалы, которые знакомят с основными вехами жизненного пути Александра Белоглазова. Это фотографии, тетради ученика первого класса и курсанта военного училища, шевроны, форменная одежда, в том числе краповый берет – высший символ доблести и чести воина спецназа.

Материалы для выставки предоставлены генерал-майором А.М. Белоглазовым и сотрудниками Саратовского военного ордена Жукова Краснознамённого института войск национальной гвардии Российской Федерации.