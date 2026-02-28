Саратовская команда получила специальный приз на конкурсе «Это у нас семейное» за воссоздание картины Ильи Репина

просмотров: 190

Павел Курьянов хотел, чтобы его задание помогло разным поколениям семьи объединиться за интересным творческим делом, и бросил «Арт-вызов» – предложил участникам повторить на фотографии сюжет одной из 10 картин знаменитых русских художников.«Видно, что семьи проживали задание вместе, наполняли образы своим теплом, характером и семейной историей. Особенно ценно было видеть, как в работах объединялись разные поколения. Было много достойных работ. Однако призеры выделились высокой точностью, схожестью с оригиналом, проработанными деталями и цельностью, в их проектах чувствовалась настоящая командная энергия», – отмечает Павел Курьянов.Команда Лукьяновых, Кораблевых, Евтеевых, Сурковых из Саратовской области решила воссоздать знаменитую картину «Бурлаки на Волге» Ильи Репина. Как рассказали участники, самым сложным было найти пустынный песчаный берег, ведь летом даже ранним утром на Волге многолюдно. Им пришлось рано встать и отправиться на поиски подходящего места – это оказался широкий песчаный пляж у соседнего поселка. Конкурсанты постарались вжиться в роли бурлаков, передать усталость, напряжение и суровость их труда.«Так в нашей семейной копилке появилась не просто фотография, а настоящая картина, почти как у Репина! Мы сблизились, посмотрели друг на друга другими глазами. А когда узнали о специальном призе от Павла Курьянова, пришли в восторг. Подарочный сертификат в самый атмосферный ресторан Саратова – это волшебно! Спасибо за прекрасный повод собраться всем вместе холодной зимой, вспомнить наше летнее приключение и отлично провести время за вкуснейшим ужином!» – отмечает Людмила Евтеева.Команда Тимошенко, Бойко из Москвы решила воссоздать картину Бориса Кустодиева «На террасе» – они сами часто собираются за столом теплыми летними вечерами, чтобы выпить чаю, пообщаться и просто насладиться моментом.Сейчас обе семьи, которые вышли в полуфинал второго сезона конкурса «Это у нас семейное», готовятся к очным мероприятиям, которые пройдут с 11 по 14 мая.Финал пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».