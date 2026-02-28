28 Февраля 2026 СУББОТА
Новости
19:55 | 27 февраля
В Саратове состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по направлению «Парламентские дебаты»
16:00 | 27 февраля
Личные вещи героя России представлены на музейной выставке
15:00 | 27 февраля
Саратовская команда получила специальный приз на конкурсе «Это у нас семейное» за воссоздание картины Ильи Репина
14:30 | 27 февраля
Нацпроект «Семья»: с начала года 75 многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
13:30 | 27 февраля
Военкор НТВ встретился с молодежью Саратова
12:42 | 27 февраля
В Ижевске проходит Зимний Кубок ПФО и Первенство России по спортивному туризму
11:30 | 27 февраля
На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей
10:42 | 27 февраля
Подвиг Сергея Соболева объединил 170 юных исследователей России
10:41 | 27 февраля
Жители просят дать правовую оценку действиям иноагента
18:23 | 26 февраля
Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку Правительства  
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Нацпроект «Семья»: с начала года 75 многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал

Новости
Нацпроект «Семья»: с начала года 75 многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал

В Саратовской области семьи, в которых появляется третий или последующий ребенок, имеют право на получение регионального материнского капитала.

С начала года регматкапитал получили 75 семей, всего с 2012 года региональным материнским капиталом воспользовались более 18 тысяч многодетных семей.

Напомним, по инициативе губернатора Романа Бусаргина срок действия регионального материнского капитала был продлен до 2030 года. Размер регионального маткапитала на данный момент составляет более 138 тысяч рублей.

Направить средства регионального материнского капитала можно по шести направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образования детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, газификация жилья, компенсация расходов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, установка оконных блоков, входных дверей, остекление балконов и лоджий.

«Наиболее популярным на сегодняшний день направлением является образование детей, на него в этом году маткапитал направили 35 семей. Вторым по популярности направлением использования маткапитала является улучшение жилищных условий. На это направление маткапитал назначен 25 семьям. 14 семей направили средства на установку, замену окон, дверей и балконов и одна семья – по направлению водоснабжение, водоотведение», – прокомментировали в региональном минтруде.

Подать заявление на эту меру поддержки удобно и просто с помощью Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/611743/1/form. Можно также обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства или МФЦ.