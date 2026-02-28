Нацпроект «Семья»: с начала года 75 многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал

просмотров: 171

В Саратовской области семьи, в которых появляется третий или последующий ребенок, имеют право на получение регионального материнского капитала.С начала года регматкапитал получили 75 семей, всего с 2012 года региональным материнским капиталом воспользовались более 18 тысяч многодетных семей.Напомним, по инициативе губернатора Романа Бусаргина срок действия регионального материнского капитала был продлен до 2030 года. Размер регионального маткапитала на данный момент составляет более 138 тысяч рублей.Направить средства регионального материнского капитала можно по шести направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образования детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, газификация жилья, компенсация расходов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, установка оконных блоков, входных дверей, остекление балконов и лоджий.«Наиболее популярным на сегодняшний день направлением является образование детей, на него в этом году маткапитал направили 35 семей. Вторым по популярности направлением использования маткапитала является улучшение жилищных условий. На это направление маткапитал назначен 25 семьям. 14 семей направили средства на установку, замену окон, дверей и балконов и одна семья – по направлению водоснабжение, водоотведение», – прокомментировали в региональном минтруде.Подать заявление на эту меру поддержки удобно и просто с помощью Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/611743/1/form. Можно также обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства или МФЦ.