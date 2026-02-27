27 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
13:30 | 27 февраля
Военкор НТВ встретился с молодежью Саратова
12:42 | 27 февраля
В Ижевске проходит Зимний Кубок ПФО и Первенство России по спортивному туризму
11:30 | 27 февраля
На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей
10:42 | 27 февраля
Подвиг Сергея Соболева объединил 170 юных исследователей России
10:41 | 27 февраля
Жители просят дать правовую оценку действиям иноагента
18:23 | 26 февраля
Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку Правительства  
17:43 | 26 февраля
Школьники Саратовской области блеснули знаниями на конференции «Патриоты России»
16:00 | 26 февраля
В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре
15:30 | 26 февраля
На развитие саратовских сел будет направлено более 1 млрд 300 млн рублей
14:30 | 26 февраля
Историческая онлайн-игра «1418» пройдет 24 марта 2026 года
В Саратовской области Общество «Знание» организовало встречу с военным корреспондентом НТВ Алексеем Ивлиевым. Он выступил на площадке регионального ГУ МВД России и СГТУ им. Ю.А. Гагарина в рамках проекта Знание.Лекторий.

Алексей Ивлиев поделился с молодежью своим опытом работы в горячих точках. Он подробно остановился на событиях специальной военной операции, рассказал о мужестве и героизме российских военнослужащих. Гость раскрыл специфику и сложности работы журналистов на передовой, где репортерам приходится выполнять свой профессиональный долг в условиях постоянной опасности.

Встреча прошла в формате честного и доверительного разговора, позволившего молодым людям из первых уст узнать о реалиях сегодняшнего дня и роли средств массовой информации в освещении важнейших исторических событий.

Молодые люди задали Алексею Ивлиеву множество вопросов — от специфики работы за ленточкой до взглядов на будущее страны. На вопрос о том, какой он видит Россию через годы, журналист ответил предельно честно:

«Я вижу Россию консолидированной и сильной страной. Ее будущее в наших руках, оно складывается из поступков каждого и личной ответственности. Защищать страну можно по-разному: с оружием в руках или добросовестным трудом в мирной жизни. Главное — выполнять свою работу ответственно и честно».

По информации Российского общества «Знание»