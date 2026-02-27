Военкор НТВ встретился с молодежью Саратова

просмотров: 60

В Саратовской области Общество «Знание» организовало встречу с военным корреспондентом НТВ Алексеем Ивлиевым. Он выступил на площадке регионального ГУ МВД России и СГТУ им. Ю.А. Гагарина в рамках проекта Знание.Лекторий.Алексей Ивлиев поделился с молодежью своим опытом работы в горячих точках. Он подробно остановился на событиях специальной военной операции, рассказал о мужестве и героизме российских военнослужащих. Гость раскрыл специфику и сложности работы журналистов на передовой, где репортерам приходится выполнять свой профессиональный долг в условиях постоянной опасности.Встреча прошла в формате честного и доверительного разговора, позволившего молодым людям из первых уст узнать о реалиях сегодняшнего дня и роли средств массовой информации в освещении важнейших исторических событий.Молодые люди задали Алексею Ивлиеву множество вопросов — от специфики работы за ленточкой до взглядов на будущее страны. На вопрос о том, какой он видит Россию через годы, журналист ответил предельно честно:«Я вижу Россию консолидированной и сильной страной. Ее будущее в наших руках, оно складывается из поступков каждого и личной ответственности. Защищать страну можно по-разному: с оружием в руках или добросовестным трудом в мирной жизни. Главное — выполнять свою работу ответственно и честно».По информации Российского общества «Знание»