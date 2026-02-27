На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей
В текущем году на мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрено 173 млн. рублей.
Пожарную безопасность на землях лесного фонда будут обеспечивать 17 лесохозяйственных учреждений. До них доведены государственные задания и финансирование на выполнение профилактических противопожарных мероприятий, направленных на достижение задач регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».
В лесхозах создано 25 групп пожаротушения численностью 266 человек. Благодаря областному финансированию штат лесопожарных формирований содержится на круглогодичной основе. Оснащенность групп за последние годы доведена до 100%. В их распоряжении – более 3 тысяч единиц противопожарного оборудования и инвентаря и 180 единиц техники.
Также 25 мобильных групп сформированы в лесничествах области. Они будут осуществлять наземное патрулирование лесных насаждений на предмет выявления возгораний по утвержденным 182 маршрутам протяженностью более 22 тыс. км. Каждая группа оснащена беспилотным летательным аппаратом, который применяется в «слепых зонах» леса.
Помимо этого, оперативно обнаружить очаги помогут установленные в наиболее подверженных пожарам землях лесного фонда 40 видеокамер с системой «Лесохранитель».
«Если граждане обнаружили возгорание в лесу, то об этом необходимо оповестить региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефонам 8(8452)49-05-16 или 8-800-100-94-00. Диспетчерская работает круглосуточно», - проинформировал первый заместитель начальника управления лесного хозяйства минприроды области Максим Шепталов.