На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей

В текущем году на мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрено 173 млн. рублей.Пожарную безопасность на землях лесного фонда будут обеспечивать 17 лесохозяйственных учреждений. До них доведены государственные задания и финансирование на выполнение профилактических противопожарных мероприятий, направленных на достижение задач регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».В лесхозах создано 25 групп пожаротушения численностью 266 человек. Благодаря областному финансированию штат лесопожарных формирований содержится на круглогодичной основе. Оснащенность групп за последние годы доведена до 100%. В их распоряжении – более 3 тысяч единиц противопожарного оборудования и инвентаря и 180 единиц техники.Также 25 мобильных групп сформированы в лесничествах области. Они будут осуществлять наземное патрулирование лесных насаждений на предмет выявления возгораний по утвержденным 182 маршрутам протяженностью более 22 тыс. км. Каждая группа оснащена беспилотным летательным аппаратом, который применяется в «слепых зонах» леса.Помимо этого, оперативно обнаружить очаги помогут установленные в наиболее подверженных пожарам землях лесного фонда 40 видеокамер с системой «Лесохранитель».«Если граждане обнаружили возгорание в лесу, то об этом необходимо оповестить региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефонам 8(8452)49-05-16 или 8-800-100-94-00. Диспетчерская работает круглосуточно», - проинформировал первый заместитель начальника управления лесного хозяйства минприроды области Максим Шепталов.