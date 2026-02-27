27 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
13:30 | 27 февраля
Военкор НТВ встретился с молодежью Саратова
12:42 | 27 февраля
В Ижевске проходит Зимний Кубок ПФО и Первенство России по спортивному туризму
11:30 | 27 февраля
На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей
10:42 | 27 февраля
Подвиг Сергея Соболева объединил 170 юных исследователей России
10:41 | 27 февраля
Жители просят дать правовую оценку действиям иноагента
18:23 | 26 февраля
Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку Правительства  
17:43 | 26 февраля
Школьники Саратовской области блеснули знаниями на конференции «Патриоты России»
16:00 | 26 февраля
В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре
15:30 | 26 февраля
На развитие саратовских сел будет направлено более 1 млрд 300 млн рублей
14:30 | 26 февраля
Историческая онлайн-игра «1418» пройдет 24 марта 2026 года
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей

Новости
На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей


В текущем году на мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрено 173 млн. рублей.

Пожарную безопасность на землях лесного фонда будут обеспечивать 17 лесохозяйственных учреждений. До них доведены государственные задания и финансирование на выполнение профилактических противопожарных мероприятий, направленных на достижение задач регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

В лесхозах создано 25 групп пожаротушения численностью 266 человек. Благодаря областному финансированию штат лесопожарных формирований содержится на круглогодичной основе. Оснащенность групп за последние годы доведена до 100%. В их распоряжении – более 3 тысяч единиц противопожарного оборудования и инвентаря и 180 единиц техники.

Также 25 мобильных групп сформированы в лесничествах области. Они будут осуществлять наземное патрулирование лесных насаждений на предмет выявления возгораний по утвержденным 182 маршрутам протяженностью более 22 тыс. км. Каждая группа оснащена беспилотным летательным аппаратом, который применяется в «слепых зонах» леса.

Помимо этого, оперативно обнаружить очаги помогут установленные в наиболее подверженных пожарам землях лесного фонда 40 видеокамер с системой «Лесохранитель».

«Если граждане обнаружили возгорание в лесу, то об этом необходимо оповестить региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефонам 8(8452)49-05-16 или 8-800-100-94-00. Диспетчерская работает круглосуточно», - проинформировал первый заместитель начальника управления лесного хозяйства минприроды области Максим Шепталов.