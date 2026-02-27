Подвиг Сергея Соболева объединил 170 юных исследователей России

просмотров: 118

В Саратове прошел заключительный этап III Всероссийского конкурса проектных работ имени выпускника Инженерного лицея Сергея Соболева, героически погибшего в ходе специальной военной операции. Участниками финала стали талантливые школьники из 12 регионов России.Защита проектов проходила на двух площадках — в Инженерном лицее и региональном центре «Галактика64». Всего на конкурс поступило более 200 заявок от школьников из 20 регионов. В очном формате за призовые места боролись 162 участника, еще 8 представляли свои работы дистанционно. Экспертами выступили преподаватели ведущих саратовских вузов.Торжественная церемония закрытия и награждения победителей состоялась в историческом парке «Россия – Моя история». В мероприятии принял участие заместитель министра образования Саратовской области Михаил Попов и мама Сергея Татьяна Соболева, которая поблагодарила организаторов, рассказала о сыне и исполнила песню, посвященную ему. Зал трижды вставал в знак уважения.«Этот конкурс — не просто соревнование юных умов. Это живая память о настоящем герое, нашем земляке Сергее Соболеве. Ребята представили серьёзные, глубокие проекты. И каждый из них уже победитель, потому что выбрал путь знаний и памяти», - отметил Михаил Попов.Победители получили грамоты, памятные подарки и статуэтки с символикой конкурса.