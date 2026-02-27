27 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
13:30 | 27 февраля
Военкор НТВ встретился с молодежью Саратова
12:42 | 27 февраля
В Ижевске проходит Зимний Кубок ПФО и Первенство России по спортивному туризму
11:30 | 27 февраля
На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей
10:42 | 27 февраля
Подвиг Сергея Соболева объединил 170 юных исследователей России
10:41 | 27 февраля
Жители просят дать правовую оценку действиям иноагента
18:23 | 26 февраля
Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку Правительства  
17:43 | 26 февраля
Школьники Саратовской области блеснули знаниями на конференции «Патриоты России»
16:00 | 26 февраля
В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре
15:30 | 26 февраля
На развитие саратовских сел будет направлено более 1 млрд 300 млн рублей
14:30 | 26 февраля
Историческая онлайн-игра «1418» пройдет 24 марта 2026 года
В Саратове прошел заключительный этап III Всероссийского конкурса проектных работ имени выпускника Инженерного лицея Сергея Соболева, героически погибшего в ходе специальной военной операции. Участниками финала стали талантливые школьники из 12 регионов России.

Защита проектов проходила на двух площадках — в Инженерном лицее и региональном центре «Галактика64». Всего на конкурс поступило более 200 заявок от школьников из 20 регионов. В очном формате за призовые места боролись 162 участника, еще 8 представляли свои работы дистанционно. Экспертами выступили преподаватели ведущих саратовских вузов.

Торжественная церемония закрытия и награждения победителей состоялась в историческом парке «Россия – Моя история». В мероприятии принял участие заместитель министра образования Саратовской области Михаил Попов и мама Сергея Татьяна Соболева, которая поблагодарила организаторов, рассказала о сыне и исполнила песню, посвященную ему. Зал трижды вставал в знак уважения.

«Этот конкурс — не просто соревнование юных умов. Это живая память о настоящем герое, нашем земляке Сергее Соболеве. Ребята представили серьёзные, глубокие проекты. И каждый из них уже победитель, потому что выбрал путь знаний и памяти», - отметил Михаил Попов.

Победители получили грамоты, памятные подарки и статуэтки с символикой конкурса.