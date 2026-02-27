27 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
13:30 | 27 февраля
Военкор НТВ встретился с молодежью Саратова
12:42 | 27 февраля
В Ижевске проходит Зимний Кубок ПФО и Первенство России по спортивному туризму
11:30 | 27 февраля
На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей
10:42 | 27 февраля
Подвиг Сергея Соболева объединил 170 юных исследователей России
10:41 | 27 февраля
Жители просят дать правовую оценку действиям иноагента
18:23 | 26 февраля
Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку Правительства  
17:43 | 26 февраля
Школьники Саратовской области блеснули знаниями на конференции «Патриоты России»
16:00 | 26 февраля
В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре
15:30 | 26 февраля
На развитие саратовских сел будет направлено более 1 млрд 300 млн рублей
14:30 | 26 февраля
Историческая онлайн-игра «1418» пройдет 24 марта 2026 года
25 февраля на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67 имени О.И. Янковского» состоялась муниципальная научно-практическая конференция «Патриоты России». Мероприятие прошло в очном формате и объединило 160 школьников из города Саратова и Саратовской области.

В числе участников конференции выступили 14 воспитанников из 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 9 «Б» и 10 «А» казачьих классов. Юные казаки представили научно-исследовательские работы в секциях: «История народов Саратовского Поволжья: взгляд из XXI века», «Саратовский край в XX веке», «История культуры Саратовского края», «Биологическое краеведение», «Саратовский край в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Война в истории моей семьи».

В работах были раскрыты темы, связанные с историей казачества, экспонатами школьной музейной комнаты: экологического отдела и казачьего уголка, историей Саратовского авиационного завода, родословной, в том числе казачьими корнями, учеников школы. Участники конференции продемонстрировали высокий уровень подготовки и блестящие результаты.

Победители конференции:

1 место – Герасимов Максим и Пуганова Анастасия (7 «А»), Поляков Виктор, Попова Ангелина, Жулидов Илья (9Б);

2 место – Дегтяренко Тимофей, Эрбис Денис, Кадушин Максим (7 «А»), Мишакова Анастасия и Петрова Екатерина (9 «Б»);

3 место – Кузьминская Дарья (10 «А»).

В номинациях отмечены: Балашов Иван (7 «А»), Шобонова Екатерина (8 «А»), Карпунин Иван и Карнаухова Каролина (7 «Б»).

Научными руководителями ребят стали педагоги школы: Васканян З.М., Афанасьева Л.Е., Агеева Е.В., Паршикова И.И., Ванин В.А., Умникова М.А.