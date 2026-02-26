26 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
16:00 | 26 февраля
В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре
15:30 | 26 февраля
На развитие саратовских сел будет направлено более 1 млрд 300 млн рублей
14:30 | 26 февраля
Историческая онлайн-игра «1418» пройдет 24 марта 2026 года
13:30 | 26 февраля
Саратовца наградили медалью Жукова
12:55 | 26 февраля
Восемь лет колонии дали саратовцу за расклейку рекламы наркошопов
11:29 | 26 февраля
28 лучших спектаклей "Театрального Приволжья" можно увидеть в интернете
16:57 | 25 февраля
Система эскроу-счетов позволяет построить частный дом без рисков
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре

В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре


Известный российский актер театра и кино, продюсер Влад Канопка встретился со школьниками Саратовской области в рамках масштабного просветительского проекта «Чтецкие программы», реализуемого Российским обществом «Знание». Встреча прошла в стенах школы №2 рабочего поселка Базарный Карабулак. Главной темой диалога стала роль литературы в жизни человека и искусство художественного чтения как инструмент развития личности.

Влад Канопка поделился с ребятами личной историей о том, как чтение помогло ему поступить в театральный институт, рассказал о любимых писателях и литературных героях.

Говоря о своем профессиональном пути, Влад Канопка признался, что ему комфортнее в роли актера, но после 35 лет появилось желание заниматься продюсированием. Отдельным и важным советом для школьников стало напутствие учить английский язык: актер признался, что сейчас сам наверстывает упущенное в школе, читая учебники в дороге.

Кульминацией встречи стал практический мастер-класс. Вместе с ученицей гость разобрал стихотворение Агнии Барто «Все на всех».

Школьники смогли задать гостю вопросы о его ролях, планах и литературных предпочтениях, получив на них исчерпывающие и искренние ответы.

Проект «Чтецкие программы» осуществляется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина. Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».

По информации Российского общества «Знание»