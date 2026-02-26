В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре

просмотров: 81

Известный российский актер театра и кино, продюсер Влад Канопка встретился со школьниками Саратовской области в рамках масштабного просветительского проекта «Чтецкие программы», реализуемого Российским обществом «Знание». Встреча прошла в стенах школы №2 рабочего поселка Базарный Карабулак. Главной темой диалога стала роль литературы в жизни человека и искусство художественного чтения как инструмент развития личности.Влад Канопка поделился с ребятами личной историей о том, как чтение помогло ему поступить в театральный институт, рассказал о любимых писателях и литературных героях.Говоря о своем профессиональном пути, Влад Канопка признался, что ему комфортнее в роли актера, но после 35 лет появилось желание заниматься продюсированием. Отдельным и важным советом для школьников стало напутствие учить английский язык: актер признался, что сейчас сам наверстывает упущенное в школе, читая учебники в дороге.Кульминацией встречи стал практический мастер-класс. Вместе с ученицей гость разобрал стихотворение Агнии Барто «Все на всех».Школьники смогли задать гостю вопросы о его ролях, планах и литературных предпочтениях, получив на них исчерпывающие и искренние ответы.Проект «Чтецкие программы» осуществляется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина. Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».По информации Российского общества «Знание»