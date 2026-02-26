26 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
16:00 | 26 февраля
В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре
15:30 | 26 февраля
На развитие саратовских сел будет направлено более 1 млрд 300 млн рублей
14:30 | 26 февраля
Историческая онлайн-игра «1418» пройдет 24 марта 2026 года
13:30 | 26 февраля
Саратовца наградили медалью Жукова
12:55 | 26 февраля
Восемь лет колонии дали саратовцу за расклейку рекламы наркошопов
11:29 | 26 февраля
28 лучших спектаклей "Театрального Приволжья" можно увидеть в интернете
16:57 | 25 февраля
Система эскроу-счетов позволяет построить частный дом без рисков
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году Саратовская область получит свыше 1 млрд 300 млн рублей на создание комфортных условий для жителей саратовских сел и малых городов:

«Благодаря проекту не просто точечно решаются различные вопросы, а появляется комплексный подход к благоустройству, совершенствованию системы образования, улучшению дорожной инфраструктуры в сельских населенных пунктах.

Объем финансирования по этой программе за 3 года вырос в 5 раз. Привлечь дополнительные средства удалось благодаря поддержке заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. За счет этих средств был реализован 21 проект по благоустройству, построены 42 служебных дома для специалистов на селе, возведен многофункциональный спортивно-досуговый комплекс, отремонтирован стадион, построена станция по борьбе с болезнями животных, отремонтированы социальные объекты.

Учитывая социальную значимость программы для наших жителей, реализация каждого проекта в каждом населенном пункте должна быть на постоянном контроле муниципальных властей и министерства сельского хозяйства, которое является куратором исполнения. Для районов это огромные возможности и перспективы. Развитие села - неотъемлемая составляющая развития сектора АПК в целом. Государственная программа дает для этого все необходимое,» - подчеркнул глава региона.