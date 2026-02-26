Историческая онлайн-игра «1418» пройдет 24 марта 2026 года

просмотров: 97

24 марта 2026 года пройдёт интеллектуальная онлайн-игра «1418», посвящённая событиям Великой Отечественной и Второй мировой войны.Игра направлена на сохранение исторической памяти, популяризацию изучения истории России и воспитание чувства гордости за подвиг советского народа.К участию приглашаются школьники, кадеты и студенты колледжей (командный формат). Для иностранных участников предусмотрены специальные языковые версии.Регистрация открыта до 23 марта 2026 годаПодробную информацию об онлайн-игре можно узнать на сайте: https://игра-1418.рф