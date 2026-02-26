Саратовца наградили медалью Жукова

просмотров: 108

Бойца, участника специальной военной операции по имени Алексей, жителя посёлка Белоярский Новобурасского района Саратовской области наградили государственной наградой - медалью Жукова. Об этом сообщили в администрации района.Уже в совершеннолетнем возрасте Алексей вместе с мамой перебрался на постоянное место жительства в поселок Белоярский Новобурасского района. Будучи городским жителем с рождения, он не сразу адаптировался к сельской жизни, однако со временем привык к ее размеренному темпу и спокойствию. Даже в настоящее время, имея собственное жилье в поселке, он поддерживает городской ритм работы, каждый раз возвращаясь к умиротворенной провинциальной жизни.Читаешь строки Указа Президента нашей страны: «за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов РФ» и чувство гордости за нашего героя наполняет до глубины души.— Когда в 2022 году началась специальная военная операция, все мои друзья ушли на фронт добровольцами, — рассказывает Алексей. — Мужчина должен проявить себя, став защитником не только для своих близких, но и для страны в целом. С объявлением частичной военной мобилизации, приняв волевое мужское решение и получив военную профессию "сапер", Алексей отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Так начались боевые будни рядового Мирко с позывным "Малой". Там, на линии соприкосновения, он делал то, чему его учили: снимал и устанавливал противотанковые и противопехотные мины, выявлял фугасы и неразорвавшиеся боеприпасы, обезвреживал их с применением специальных средств.Условия войны не позволяют выбирать время и место, поэтому в любую погоду, в любое время суток подразделение, в котором нес службу "Малой", проводило инженерную разведку и проверку маршрутов для безопасного движения техники и личного состава, сопровождало поддержку штурморых групп, участвовало в эвакуации раненых. Работать приходилось и в полевых условиях, и в городских застройках.Противопехотная мина не ждёт, пока наступивший на неё боец уберёт ногу, так уж случилось, что Алексей получил тяжёлое ранение. Госпиталь. Ампутация стопы. Затем демобилизация и возвращение в прежнюю, мирную жизнь. — Для меня война закончилась, - продолжает Алексей, сейчас я тружусь, занимаюсь домашними делами. Средства реабилитации, конечно, не делают жизнь полноценной, но позволяют мне чувствовать себя уверенным в себе, самостоятельным человеком.Относительно заслуженной награды Алексей без колебаний заявил — все ребята на СВО являются настоящими героями, потому что их повседневная жизнь в зоне боевых действий и есть: "самоотверженность и личное мужество".« Пусть каждый день приносит новые силы и уверенность в завтрашнем дне, а верные друзья, любящие родные и близкие люди всегда будут надежной опорой. Мы гордимся вами ребята, и благодарим за вашу верность долгу!», - сообщили в администрации Новобурасского района.