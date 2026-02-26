26 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
Восемь лет колонии дали саратовцу за расклейку рекламы наркошопов

В Саратове суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, который занимался расклейкой объявлений с рекламой запрещенных веществ.




Напомним, о задержании молодого человека полицейские сообщили в апреле прошлого года. Он работал на подпольный наркомагазин и расклеивал в Волжском районе объявления о продаже запрещенных веществ. В целях конспирации саратовец одевался как курьер службы доставки и носил на спине специальный короб-термокуб, в котором хранил рекламные листовки и бутылки с клеем.

Как сообщали в региональном ГУ МВД, в момент задержания при себе у злоумышленника были 44 листовки и 6 бутылок обойного клея. Дома у молодого человека нашли 4500 листовок с рекламой наркотиков, несколько упаковок клея и принтер. Объявления саратовец фотографировал и отправлял в качестве отчета работодателям. В его телефоне нашли более 1600 таких снимков.

Выяснилось, что 50-летний житель Саратова скопировал QR-код с объявления, которое наклеил подозреваемый, и купил 0,82 грамма синтетического наркотика.

«Таким образом, подсудимый оказал пособничество в незаконном сбыте наркотических средств в составе группы лиц по предварительному сговору», - пояснили в прокуратуре Саратовской области.

Молодому человеку было предъявлено обвинение по части 5 статьи 33 - пунктам «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (пособничество в преступлении, а именно в совершении незаконного сбыта наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

Волжский районный суд приговорил расклейщика к 8 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.