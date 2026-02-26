28 лучших спектаклей "Театрального Приволжья" можно увидеть в интернете

просмотров: 110

Видеоверсии спектаклей участников VII сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» можно посмотреть на официальном сайте фестиваля во вкладке «Финалисты» https://xn--80aagjcbgozdsmdljgyc7qka.xn--p1ai/2025/finalistsВсего в финал проекта попали 28 спектаклей — по два от каждого из 14 регионов Приволжского федерального округа.- Седьмой фестиваль «Театральное Приволжье» вновь предоставил возможность юным саратовским артистам выйти на подмостки. С каждым годом интерес к театральному состязанию неуклонно растет. Фестиваль объединил школьников и студентов, истинно увлеченных театральным искусством.Юные актеры берутся за серьезные темы: вера и надежда, любовь к Родине, защита Отечества. В этом сезоне юные артисты ответственно выбрали серьезную патриотическую тематику и русскую классику. VIl фестиваль стал настоящим торжеством детского творчества, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Победителей фестиваля объявят во Всемирный день театра, 27 марта.Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проводится при поддержке под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.