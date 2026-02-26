26 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:00 | 26 февраля
В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре
15:30 | 26 февраля
На развитие саратовских сел будет направлено более 1 млрд 300 млн рублей
14:30 | 26 февраля
Историческая онлайн-игра «1418» пройдет 24 марта 2026 года
13:30 | 26 февраля
Саратовца наградили медалью Жукова
12:55 | 26 февраля
Восемь лет колонии дали саратовцу за расклейку рекламы наркошопов
11:29 | 26 февраля
28 лучших спектаклей "Театрального Приволжья" можно увидеть в интернете
16:57 | 25 февраля
Система эскроу-счетов позволяет построить частный дом без рисков
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

28 лучших спектаклей "Театрального Приволжья" можно увидеть в интернете

Новости / Культура
28 лучших спектаклей "Театрального Приволжья" можно увидеть в интернете


Видеоверсии спектаклей участников VII сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» можно посмотреть на официальном сайте фестиваля во вкладке «Финалисты» https://xn--80aagjcbgozdsmdljgyc7qka.xn--p1ai/2025/finalists

Всего в финал проекта попали 28 спектаклей — по два от каждого из 14 регионов Приволжского федерального округа.

- Седьмой фестиваль «Театральное Приволжье» вновь предоставил возможность юным саратовским артистам выйти на подмостки. С каждым годом интерес к театральному состязанию неуклонно растет. Фестиваль объединил школьников и студентов, истинно увлеченных театральным искусством.Юные актеры берутся за серьезные темы: вера и надежда, любовь к Родине, защита Отечества. В этом сезоне юные артисты ответственно выбрали серьезную патриотическую тематику и русскую классику. VIl фестиваль стал настоящим торжеством детского творчества, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Победителей фестиваля объявят во Всемирный день театра, 27 марта.

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проводится при поддержке под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.