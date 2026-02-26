26 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:00 | 26 февраля
В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре
15:30 | 26 февраля
На развитие саратовских сел будет направлено более 1 млрд 300 млн рублей
14:30 | 26 февраля
Историческая онлайн-игра «1418» пройдет 24 марта 2026 года
13:30 | 26 февраля
Саратовца наградили медалью Жукова
12:55 | 26 февраля
Восемь лет колонии дали саратовцу за расклейку рекламы наркошопов
11:29 | 26 февраля
28 лучших спектаклей "Театрального Приволжья" можно увидеть в интернете
16:57 | 25 февраля
Система эскроу-счетов позволяет построить частный дом без рисков
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Эскроу-счет – специальный счет в банке, на котором размещаются денежные средства заказчика до момента окончания строительства.

Механизм эскроу реализуется в рамках федерального проекта «Жилье», нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Данный механизм гарантирует защиту вложенных средств граждан на период строительства жилых домов. Ни заказчик, ни строительная организация не имеют к ним доступа, а следовательно не могут использовать их не по назначению. Подрядчик осуществляет строительство либо за счет собственных денежных средств, либо за счет средств привлеченного банковского финансирования.

"Схема взаимодействия с эскроу выглядит следующим образом. Между заказчиком и подрядчиком заключается договора подряда. Отмечу, что выбрать проверенного подрядчика и проект дома, который будет построен по договору с эскроу, можно на платформе строим.дом.рф. Далее банк открывает заказчику счет эскроу, на котором заказчик размещает деньги. Сумма «замораживается» банком на время строительства. После завершения строительства дома счет эскроу раскрывается и подрядная организация получает оплату", - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.