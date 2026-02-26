Система эскроу-счетов позволяет построить частный дом без рисков

просмотров: 203

Эскроу-счет – специальный счет в банке, на котором размещаются денежные средства заказчика до момента окончания строительства.Механизм эскроу реализуется в рамках федерального проекта «Жилье», нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Данный механизм гарантирует защиту вложенных средств граждан на период строительства жилых домов. Ни заказчик, ни строительная организация не имеют к ним доступа, а следовательно не могут использовать их не по назначению. Подрядчик осуществляет строительство либо за счет собственных денежных средств, либо за счет средств привлеченного банковского финансирования."Схема взаимодействия с эскроу выглядит следующим образом. Между заказчиком и подрядчиком заключается договора подряда. Отмечу, что выбрать проверенного подрядчика и проект дома, который будет построен по договору с эскроу, можно на платформе строим.дом.рф. Далее банк открывает заказчику счет эскроу, на котором заказчик размещает деньги. Сумма «замораживается» банком на время строительства. После завершения строительства дома счет эскроу раскрывается и подрядная организация получает оплату", - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.