25 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
17:02 | 24 февраля
Политолог Казаков: Назначение Михаила Исаева на пост вице-губернатора области является стратегически верным решением
16:55 | 24 февраля
Политолог Бирюлин: Михаил Исаев выстроил эффективный диалог с жителями
16:53 | 24 февраля
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу Губернатора области Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на должность вице-губернатора
16:21 | 24 февраля
В суде рассказали о работе саратовских спасателей с риском для жизни
15:23 | 24 февраля
В Национальной деревне народов Саратовской области проводили зиму
15:21 | 24 февраля
Дочь экс-директора балашовской школы хвастается в Сети параметрами фигуры и купленными отцом правами
14:30 | 24 февраля
Два музея и старейшая библиотека региона готовятся к юбилейным мероприятиям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован

Новости
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован


Ветеран специальной военной операции Олег Мысов оценил решение Губернатора Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на ответственный пост в Правительстве Саратовской области:

"Опыт Михаила Александровича Исаева будет крайне востребован в качестве куратора внутренней политики региона. Напомним, в политике Исаев достаточно давно и политические процессы изучил в самых разных ипостасях - и в качестве депутата Государственной Думы, сенатора, мэра крупных муниципальных образований – Саратова и Энгельсского района.

Давая оценку работе Исаева на посту мэра Саратова, хочу отметить, что он включился в работу с первого дня, без какой-либо раскачки. Наверное, одна из отличительных черт Михаила Исаева как политика и чиновника то, что он не боится отставать позиции, решать задачи в интересах государства и работать на результат даже под давлением.

Михаил Исаев - «свой парень» и среди глав, и депутатов. В выборный год немаловажны его крепкие позиции в партии и ее региональном отделении. Михаила Александровича отличают не только хорошее знание хозяйственной деятельности, но и высокий уровень публичности как политика. Где-бы он не работал и какой пост не занимал, его всегда отличают открытость и понятность проводимых в жизнь решений.

Представляется, что его работа на новом ответственном посту также будет последовательной и сохранит свой открытый характер", - отметил ветеран СВО.