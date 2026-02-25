Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской

просмотров: 125

области Александра Пажитнева с победителями суперфинала Пятого медиафорума среди школьных медиацентров «Я приглашу на танец память», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Юные корреспонденты познакомили министра со своей «творческой мастерской» - кабинетом, где создаются их медиапроекты. Затем за круглым столом в неформальной обстановке состоялось чаепитие, во время которого ребята смогли задать главе ведомства все интересующие вопросы.Юные журналисты обсудили с министром перспективы развития школьного медиацентра, внедрение новых технологий в образовательный процесс и меры поддержки молодых учителей в регионе.«Я увидел не просто школьников, увлечённых журналистикой, а настоящую команду профессионалов. Ребята задавали взрослые и актуальные вопросы об образовании. Это значит, что им действительно небезразлично будущее своей школы и региона. Такие встречи дают возможность услышать мнение молодого поколения, понять, что их волнует, и вместе строить образовательную политику», - отметил министр образования.