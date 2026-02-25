Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя

просмотров: 131

В Саратовской области прошел Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, главной темой которого стало предупреждение потребления подростками наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции.В рамках мероприятия председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области Анастасия Борода провела прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». В ходе трансляции были детально разъяснены правовые последствия за употребление наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя, включая слабоалкогольные напитки.Мероприятия Единого дня профилактики охватили все общеобразовательные учреждения региона. В них приняли участие педагоги, сотрудники правоохранительных органов, специалисты по работе с молодежью и сами школьники.Так, в СОШ им. В.К. Ерошкина с. Новозахаркино для учеников провели познавательную лекцию «Если хочешь быть здоров, откажись». Ребятам рассказали о пагубном влиянии психоактивных веществ на организм и привели примеры из юридической практики, сформировав понимание необратимости последствий для нарушителей закона.В Краснокутском политехническом лицее специалисты организовали мероприятие «Подросток и наркотики». Учащиеся посмотрели документальный фильм о вреде запрещенных веществ, а с помощью интерактивных упражнений учились вырабатывать собственное мнение и грамотно отказываться от провокационных предложений. В завершение встречи студенты получили информационные буклеты: «Научись говорить НЕТ!» и «Мы против наркотиков».В Ртищевском техникуме железнодорожного транспорта состоялась встреча студентов с инспектором группы по делам несовершеннолетних. Особый акцент в беседе был сделан на разъяснение видов ответственности — уголовной и административной — за совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом и употреблением запрещенных веществ.«Часто досуг и отдых в сознании подрастающего поколения, к сожалению, могут ассоциироваться с потреблением алкоголя. Наша задача — разрушить этот стереотип, показать пример, что трезвый образ жизни – это здорово, интересно, позволяет по-настоящему ценить каждый момент», — подчеркнула в ходе акции председатель областной комиссии Анастасия Борода.