Политолог Казаков: Назначение Михаила Исаева на пост вице-губернатора области является стратегически верным решением

просмотров: 246

Заведующий кафедрой политических наук Саратовского государственного университета Александр Казаков оценил назначение Михаила Исаева на пост вице-губернатора Саратовской области.«Решение о назначении Михаила Исаева на пост вице-губернатора области является стратегически верным. Пожалуй, лучшей кандидатуры на этот пост не найти. В современных реалиях, где эффективность управления напрямую зависит от качества региональной команды, решение губернатора Романа Бусаргина оценивается как усиление исполнительной вертикали опытным хозяйственником и публичным политиком. Что касается Исаева, мы видим человека, который прошел все возможные «этажи» в структурах исполнительной и законодательной власти. Синтез работы в муниципалитетах, областной Думе даёт ему комплексное видение ситуации. Считаю, что данное кадровое решение усилит команду губернатора», - отметил эксперт.