Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу Губернатора области Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на должность вице-губернатора
«Человек с таким послужным списком и пониманием реальных проблем территории — это именно то, что нужно правительству области. Михаил Александрович доказал свою эффективность на посту главы города, а его опыт работы в федеральных структурах позволит выстраивать отношения с центром на совершенно другом уровне. Желаю успехов на новом месте — уверен, жители области от этого назначения только выиграют», - Алексей Возлеев.
«Отличное кадровое решение. Михаил Александрович — один из немногих руководителей, который действительно знает, как устроена власть на всех уровнях: от района до федерального парламента. За годы работы на посту мэра он показал, что умеет не просто управлять, а слышать людей. Уверен, что на посту вице-губернатора этот опыт будет работать на всю область», - Антон Головченко.
«Верное решение. Михаил Александрович обладает необходимым опытом и авторитетом для предложенной должности и альтернативы ему нет», - Алексей Прокаев.
«У Михаила Александрович очень богатый опыт управленца, он хорошо знает проблемы, которые надо решать! Достойная кандидатура», - Иван Третьяков.