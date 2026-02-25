25 Февраля 2026 СРЕДА
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
17:02 | 24 февраля
Политолог Казаков: Назначение Михаила Исаева на пост вице-губернатора области является стратегически верным решением
16:55 | 24 февраля
Политолог Бирюлин: Михаил Исаев выстроил эффективный диалог с жителями
16:53 | 24 февраля
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу Губернатора области Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на должность вице-губернатора
16:21 | 24 февраля
В суде рассказали о работе саратовских спасателей с риском для жизни
15:23 | 24 февраля
В Национальной деревне народов Саратовской области проводили зиму
15:21 | 24 февраля
Дочь экс-директора балашовской школы хвастается в Сети параметрами фигуры и купленными отцом правами
14:30 | 24 февраля
Два музея и старейшая библиотека региона готовятся к юбилейным мероприятиям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В суде рассказали о работе саратовских спасателей с риском для жизни

В Октябрьском районном суде Саратова в рамках уголовного дела против бывшего руководителя региональной службы спасения Павла Корикова и прежнего начальника водолазной службы Дмитрия Илларионова допрашивали Юрия Юрина, занимающего должность начальника управления безопасности жизнедеятельности областного правительства.


Судебное разбирательство касается вопроса о возможном превышении должностных полномочий при приобретении судна-катера T-Rex 40, предназначенного для аварийно-спасательной деятельности. Федеральная антимонопольная служба ранее провела проверку закупки и не обнаружила нарушений процедуры торгов.

Выступая перед государственным обвинением в лице прокурора Владимира Кондрикова, Юрий Юрин подтвердил, что государственные учреждения действуют согласно федеральному законодательству № 44-ФЗ. Он также пояснил, что руководители учреждений не имеют заранее сведений о победителе конкурса и характеристиках приобретаемого оборудования вплоть до завершения аукциона.

По словам Юрина, необходимость приобретения подобного типа судов была обусловлена ростом числа чрезвычайных ситуаций на водных объектах области. Он особо отметил специфику профессии спасателя, подчеркнув, что работа в условиях постоянного риска является законодательно закрепленной обязанностью сотрудников служб спасения.

Юрин объяснил, что хотя некоторые операции могли проводиться вручную или с использованием менее оснащенных плавсредств, применение современного оборудования позволяет значительно повысить эффективность действий и снизить риски для самих спасателей. Если через некоторое время появятся новые технологии, такие как летательные аппараты, то государство готово вкладывать средства в подобные разработки, поскольку приоритетом остается спасение человеческих жизней.