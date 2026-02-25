В суде рассказали о работе саратовских спасателей с риском для жизни

просмотров: 193

Судебное разбирательство касается вопроса о возможном превышении должностных полномочий при приобретении судна-катера T-Rex 40, предназначенного для аварийно-спасательной деятельности. Федеральная антимонопольная служба ранее провела проверку закупки и не обнаружила нарушений процедуры торгов.Выступая перед государственным обвинением в лице прокурора Владимира Кондрикова, Юрий Юрин подтвердил, что государственные учреждения действуют согласно федеральному законодательству № 44-ФЗ. Он также пояснил, что руководители учреждений не имеют заранее сведений о победителе конкурса и характеристиках приобретаемого оборудования вплоть до завершения аукциона.По словам Юрина, необходимость приобретения подобного типа судов была обусловлена ростом числа чрезвычайных ситуаций на водных объектах области. Он особо отметил специфику профессии спасателя, подчеркнув, что работа в условиях постоянного риска является законодательно закрепленной обязанностью сотрудников служб спасения.Юрин объяснил, что хотя некоторые операции могли проводиться вручную или с использованием менее оснащенных плавсредств, применение современного оборудования позволяет значительно повысить эффективность действий и снизить риски для самих спасателей. Если через некоторое время появятся новые технологии, такие как летательные аппараты, то государство готово вкладывать средства в подобные разработки, поскольку приоритетом остается спасение человеческих жизней.