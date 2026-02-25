В Национальной деревне народов Саратовской области проводили зиму
В Национальной деревне Саратовской области в Парке Победы в последний день масленичной недели около 3000 человек вместе проводили зиму.
Участники смогли принять участие в традиционных масленичных забавах: "Бои мешками", "Перетягивание каната". Игровые программы для гостей подготовили активисты объединения "Северный человек".
Гости праздника познакомились с бытом и традициями русского народа, посетив увлекательные экскурсии по Русскому подворью.
Праздничную атмосферу мероприятию создали творческие коллективы г. Саратова.
Все присутствующие смогли согреться горячим чаем и полакомиться блинами, приготовленными по старинным рецептам.
Завершилась программа традиционным сожжением чучела Масленицы.
