25 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
17:02 | 24 февраля
Политолог Казаков: Назначение Михаила Исаева на пост вице-губернатора области является стратегически верным решением
16:55 | 24 февраля
Политолог Бирюлин: Михаил Исаев выстроил эффективный диалог с жителями
16:53 | 24 февраля
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу Губернатора области Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на должность вице-губернатора
16:21 | 24 февраля
В суде рассказали о работе саратовских спасателей с риском для жизни
15:23 | 24 февраля
В Национальной деревне народов Саратовской области проводили зиму
15:21 | 24 февраля
Дочь экс-директора балашовской школы хвастается в Сети параметрами фигуры и купленными отцом правами
14:30 | 24 февраля
Два музея и старейшая библиотека региона готовятся к юбилейным мероприятиям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Два музея и старейшая библиотека региона готовятся к юбилейным мероприятиям

Новости
Два музея и старейшая библиотека региона готовятся к юбилейным мероприятиям


2026 год войдет в историю культуры Саратовской области как особенный, юбилейный. Более 20 ведущих учреждений культуры региона готовят масштабные праздничные программы.

Юбилейные мероприятия двух областных музеев и старейшей библиотеки региона станут платформой для объединения нескольких поколений сотрудников музеев и работников библиотек.

Областная универсальная научная библиотека празднует 195 лет. Крупнейшая библиотека региона организует фестиваль чтения и цифровые проекты.

Саратовский областной музей краеведения – 140 лет со дня основания. Один из старейших музеев России, хранитель уникальных экспонатов по истории края, подготовит серию выставок и научных конференций.

Государственный музей К. А. Федина – 45 лет. Музей выдающегося писателя представит тематические экспозиции и литературные вечера.

- Юбилейные мероприятия подчеркнут неоценимый вклад саратовских учреждений культуры в сохранение, развитие и приумножение богатейшего культурного наследия региона, – отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Юбилеи наших учреждений – это не только праздник прошлого, но и мощный импульс для будущего. Приглашаем всех жителей региона присоединиться к событиям, чтобы вместе сохранять и развивать наше культурное достояние.

Полный список юбиляров и календарь событий опубликован на официальном сайте министерства культуры Саратовской области.