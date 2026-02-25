Два музея и старейшая библиотека региона готовятся к юбилейным мероприятиям

просмотров: 184

2026 год войдет в историю культуры Саратовской области как особенный, юбилейный. Более 20 ведущих учреждений культуры региона готовят масштабные праздничные программы.Юбилейные мероприятия двух областных музеев и старейшей библиотеки региона станут платформой для объединения нескольких поколений сотрудников музеев и работников библиотек.Областная универсальная научная библиотека празднует 195 лет. Крупнейшая библиотека региона организует фестиваль чтения и цифровые проекты.Саратовский областной музей краеведения – 140 лет со дня основания. Один из старейших музеев России, хранитель уникальных экспонатов по истории края, подготовит серию выставок и научных конференций.Государственный музей К. А. Федина – 45 лет. Музей выдающегося писателя представит тематические экспозиции и литературные вечера.- Юбилейные мероприятия подчеркнут неоценимый вклад саратовских учреждений культуры в сохранение, развитие и приумножение богатейшего культурного наследия региона, – отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Юбилеи наших учреждений – это не только праздник прошлого, но и мощный импульс для будущего. Приглашаем всех жителей региона присоединиться к событиям, чтобы вместе сохранять и развивать наше культурное достояние.Полный список юбиляров и календарь событий опубликован на официальном сайте министерства культуры Саратовской области.