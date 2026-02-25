Саратовцев приглашают поучаствовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансам и бизнесу

просмотров: 193

С 3 марта по 2 апреля на образовательной платформе Учи.ру пройдёт Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству. Участвовать могут школьники и впервые — дошкольники.Соревнование состоит из 8 заданий, на выполнение которых отводится час. Каждое из них адаптировано под возраст ребёнка и моделирует реальную ситуацию. Часть заданий посвящена финансовой грамотности. Например, в задании «Правила накопления» за определенное количество ходов нужно собрать деньги на покупку, оптимизируя расходы. В задании «Мошенники» школьники будут определять цели злоумышленников и методы защиты от различных схем, развивая устойчивость к манипуляциям и осознанное отношение к общению в цифровой среде.Заместитель министра финансов Павел Кадочников подчеркнул важность финансовой грамотности для молодёжи. По его словам развитие олимпиадного движения помогает создать условия, в которых дети учатся анализировать ситуации разного уровня сложности, планировать бюджет и действовать ответственно.Олимпиада проводится в шестой раз. С каждым годом интерес к теме предпринимательства среди подрастающего поколения растет, отмечают организаторы. В этом году откроет мероприятие урок «Миссия компьютер: как накопить на мечту».Олимпиада бесплатна и доступна для дошкольников и школьников с 1 по 11 класс. Регистрация открыта на сайте Учи.ру. Все конкурсанты получат сертификаты, грамоты или дипломы в зависимости от результатов. Учителя награждаются благодарственными письмами.