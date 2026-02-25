25 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
17:02 | 24 февраля
Политолог Казаков: Назначение Михаила Исаева на пост вице-губернатора области является стратегически верным решением
16:55 | 24 февраля
Политолог Бирюлин: Михаил Исаев выстроил эффективный диалог с жителями
16:53 | 24 февраля
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу Губернатора области Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на должность вице-губернатора
16:21 | 24 февраля
В суде рассказали о работе саратовских спасателей с риском для жизни
15:23 | 24 февраля
В Национальной деревне народов Саратовской области проводили зиму
15:21 | 24 февраля
Дочь экс-директора балашовской школы хвастается в Сети параметрами фигуры и купленными отцом правами
14:30 | 24 февраля
Два музея и старейшая библиотека региона готовятся к юбилейным мероприятиям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовцев приглашают поучаствовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансам и бизнесу

Новости
Саратовцев приглашают поучаствовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансам и бизнесу


С 3 марта по 2 апреля на образовательной платформе Учи.ру пройдёт Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству. Участвовать могут школьники и впервые — дошкольники.

Соревнование состоит из 8 заданий, на выполнение которых отводится час. Каждое из них адаптировано под возраст ребёнка и моделирует реальную ситуацию. Часть заданий посвящена финансовой грамотности. Например, в задании «Правила накопления» за определенное количество ходов нужно собрать деньги на покупку, оптимизируя расходы. В задании «Мошенники» школьники будут определять цели злоумышленников и методы защиты от различных схем, развивая устойчивость к манипуляциям и осознанное отношение к общению в цифровой среде.

Заместитель министра финансов Павел Кадочников подчеркнул важность финансовой грамотности для молодёжи. По его словам развитие олимпиадного движения помогает создать условия, в которых дети учатся анализировать ситуации разного уровня сложности, планировать бюджет и действовать ответственно.

Олимпиада проводится в шестой раз. С каждым годом интерес к теме предпринимательства среди подрастающего поколения растет, отмечают организаторы. В этом году откроет мероприятие урок «Миссия компьютер: как накопить на мечту».

Олимпиада бесплатна и доступна для дошкольников и школьников с 1 по 11 класс. Регистрация открыта на сайте Учи.ру. Все конкурсанты получат сертификаты, грамоты или дипломы в зависимости от результатов. Учителя награждаются благодарственными письмами.