Комитет молодежной политики и Федерация профсоюзных организаций подписали соглашение о взаимодействии

В рамках открытия Школы молодого профсоюзного лидера состоялось торжественное подписание соглашения о взаимодействии между Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области и комитетом молодежной политики области. Документ направлен на укрепление сотрудничества и создание новых условий для развития молодежного профсоюзного движения в регионе.Образовательная площадка объединила более 40 активных представителей различных отраслевых профсоюзов региона. Участие в работе Школы позволит молодым лидерам не только повысить профессиональные компетенции, но и сформировать навыки эффективного управления и защиты интересов трудовых коллективов в формате открытого обмена опытом.В ходе мероприятия председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая поделилась личным опытом профсоюзной деятельности, подчеркнув значимость такой подготовки для будущего карьерного роста.«Вы выбрали верное направление. Профсоюзы — это не только площадка для профессионального роста и самоопределения, но и настоящая школа жизни. Сегодня национальные проекты предоставляют колоссальные возможности для саморазвития подрастающего поколения, и мы приглашаем молодых профактивистов активно включаться в их реализацию», — отметила Ангелина Беловицкая.Системное взаимодействие с профсоюзными организациями становится фундаментом для создания реальных условий для профессионального роста и успешной самореализации молодых специалистов на территории родного региона.