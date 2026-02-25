Комитет молодежной политики и Федерация профсоюзных организаций подписали соглашение о взаимодействии
В рамках открытия Школы молодого профсоюзного лидера состоялось торжественное подписание соглашения о взаимодействии между Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области и комитетом молодежной политики области. Документ направлен на укрепление сотрудничества и создание новых условий для развития молодежного профсоюзного движения в регионе.
Образовательная площадка объединила более 40 активных представителей различных отраслевых профсоюзов региона. Участие в работе Школы позволит молодым лидерам не только повысить профессиональные компетенции, но и сформировать навыки эффективного управления и защиты интересов трудовых коллективов в формате открытого обмена опытом.
В ходе мероприятия председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая поделилась личным опытом профсоюзной деятельности, подчеркнув значимость такой подготовки для будущего карьерного роста.
«Вы выбрали верное направление. Профсоюзы — это не только площадка для профессионального роста и самоопределения, но и настоящая школа жизни. Сегодня национальные проекты предоставляют колоссальные возможности для саморазвития подрастающего поколения, и мы приглашаем молодых профактивистов активно включаться в их реализацию», — отметила Ангелина Беловицкая.
Системное взаимодействие с профсоюзными организациями становится фундаментом для создания реальных условий для профессионального роста и успешной самореализации молодых специалистов на территории родного региона.