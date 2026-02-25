25 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
17:02 | 24 февраля
Политолог Казаков: Назначение Михаила Исаева на пост вице-губернатора области является стратегически верным решением
16:55 | 24 февраля
Политолог Бирюлин: Михаил Исаев выстроил эффективный диалог с жителями
16:53 | 24 февраля
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу Губернатора области Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на должность вице-губернатора
16:21 | 24 февраля
В суде рассказали о работе саратовских спасателей с риском для жизни
15:23 | 24 февраля
В Национальной деревне народов Саратовской области проводили зиму
15:21 | 24 февраля
Дочь экс-директора балашовской школы хвастается в Сети параметрами фигуры и купленными отцом правами
14:30 | 24 февраля
Два музея и старейшая библиотека региона готовятся к юбилейным мероприятиям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Комитет молодежной политики и Федерация профсоюзных организаций подписали соглашение о взаимодействии

В рамках открытия Школы молодого профсоюзного лидера состоялось торжественное подписание соглашения о взаимодействии между Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области и комитетом молодежной политики области. Документ направлен на укрепление сотрудничества и создание новых условий для развития молодежного профсоюзного движения в регионе.

Образовательная площадка объединила более 40 активных представителей различных отраслевых профсоюзов региона. Участие в работе Школы позволит молодым лидерам не только повысить профессиональные компетенции, но и сформировать навыки эффективного управления и защиты интересов трудовых коллективов в формате открытого обмена опытом.

В ходе мероприятия председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая поделилась личным опытом профсоюзной деятельности, подчеркнув значимость такой подготовки для будущего карьерного роста.

«Вы выбрали верное направление. Профсоюзы — это не только площадка для профессионального роста и самоопределения, но и настоящая школа жизни. Сегодня национальные проекты предоставляют колоссальные возможности для саморазвития подрастающего поколения, и мы приглашаем молодых профактивистов активно включаться в их реализацию», — отметила Ангелина Беловицкая.

Системное взаимодействие с профсоюзными организациями становится фундаментом для создания реальных условий для профессионального роста и успешной самореализации молодых специалистов на территории родного региона.