Саратов присоединился к акции «Быть здоровым - это модно»
Ежегодная всероссийская акция спортивно-патриотического клуба «Ярополк» проходит более чем в 60-ти регионах нашей страны. В этом году она посвящена Году единства народов России и символизирует сплочённость, силу духа и стремление к здоровому образу жизни.
На территории Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации прошел спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества.
Курсантов поприветствовал заместитель Председателя Правительства Саратовской области Владимир Попов и начальник военного института Герой Российской Федерации генерал-майор Александр Белоглазов.
Кульминацией мероприятия стало традиционное обливание холодной водой — как символ мужества и готовности к любым испытаниям.