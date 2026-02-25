Саратов присоединился к акции «Быть здоровым - это модно»

просмотров: 234

Ежегодная всероссийская акция спортивно-патриотического клуба «Ярополк» проходит более чем в 60-ти регионах нашей страны. В этом году она посвящена Году единства народов России и символизирует сплочённость, силу духа и стремление к здоровому образу жизни.На территории Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации прошел спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества.Курсантов поприветствовал заместитель Председателя Правительства Саратовской области Владимир Попов и начальник военного института Герой Российской Федерации генерал-майор Александр Белоглазов.Кульминацией мероприятия стало традиционное обливание холодной водой — как символ мужества и готовности к любым испытаниям.