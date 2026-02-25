В Саратове состоялось торжественное открытие мемориальной плиты в честь Героя России Алексея Максюкова

просмотров: 254

В рамках Всероссийской акции «Нашим Героям», приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества, состоялось торжественное открытие мемориальной плиты в честь нашего земляка, Героя России Алексея Максюкова. В мероприятии приняли участие руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области Денис Белоусов, глава района Валентина Гречушкина, мать Героя России Ольга Максюкова, военный комиссар Илья Боковиков, родные и близкие погибших бойцов, жители, общественность, представители учебных заведений. Алексей Максюков родился и вырос на краснокутской земле. Село Кирово – его малая родина. И его жители помнят, как рос на их глазах простой сельский мальчишка. А сегодня он - Герой России, вставший на защиту и погибший за мир. На школе села Кирово в прошлом году открыли мемориальную доску Алексею Максюкову и Парту Героя, а теперь установлена мемориальная плита в его честь. Жизнь Алексея Максюкова оборвалась 30 апреля 2024 года, он погиб в бою, попав под артиллерийский обстрел, находясь на боевой позиции вместе с сослуживцами. Имя Алексея Максюкова навсегда останется в наших сердцах. Он был настоящим героем — отважным и сильным, нес в себе огромную силу духа и любовь к Родине. Алексей защищал нашу мирную жизнь для того, чтобы мы учились, работали, воспитывали детей."Наше Отечество всегда славилось истинными патриотами, кто, не жалея себя, жертвовал всем ради защиты родной земли. Мы свято храним память о Героях Отечества, гордимся нашими воинами, которые стойко и мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, спасая нашу Родину от фашистов, и всеми, кто защищал Россию в самых разных военных конфликтах. Сегодня наступила эпоха новых героев, для которых патриотизм - не просто слова, для них честь и воинский долг превыше всего. Мы чтим память героев специальной военной операции за их мужество и стойкость, доблесть и беззаветное служение Отечеству. В Краснокутском районе чтут и свято хранят память о защитниках родной земли. Данью уважения к памяти бойцов, погибших в зоне специальной военной операции, стал и воздвигнутый общими усилиями жителей района мемориал «Героям-краснокутцам». Мы помним имя каждого, кто до конца исполнил воинский долг, защищая интересы страны и с оружием в руках сражаясь с нацизмом на Донбассе, в Запорожье и на Херсонщине. Высокого звания Героя России, посмертно, удостоен наш земляк Алексей Вячеславович Максюков", - сказала глава Краснокутского района Валентина Гречушкина.На торжественном мероприятии руководитель филиала фонда в Саратовской области «Защитники Отечества» Денис Белоусов отметил героизм и мужество наших бойцов, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО и выразил тёплые слова благодарности родителям за воспитание достойных сынов Отечества.Мама Героя Ольга Максюкова открыла мемориальную плиту в честь защитника, ее родного сына Алексея. Эти трогательные мгновения не оставили равнодушными и глубоко запали в сердца всех присутствующих.Цветы, тихо опустившиеся у основания монумента, и минута траурной тишины — это наша общая молитва т память о наших Героях,Мы должны говорить и помнить о наших бойцах, которые сражались и сражаются сегодня за мир, свободу, веру и наши традиционные ценности Мемориальная плита — это символ нашей благодарности и вечной памяти. Алексей Максюков и наши земляки, чьи имена высечены на плитах Мемориала останутся в сердцах примером мужества и отваги.