25 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
17:02 | 24 февраля
Политолог Казаков: Назначение Михаила Исаева на пост вице-губернатора области является стратегически верным решением
16:55 | 24 февраля
Политолог Бирюлин: Михаил Исаев выстроил эффективный диалог с жителями
16:53 | 24 февраля
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу Губернатора области Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на должность вице-губернатора
16:21 | 24 февраля
В суде рассказали о работе саратовских спасателей с риском для жизни
15:23 | 24 февраля
В Национальной деревне народов Саратовской области проводили зиму
15:21 | 24 февраля
Дочь экс-директора балашовской школы хвастается в Сети параметрами фигуры и купленными отцом правами
14:30 | 24 февраля
Два музея и старейшая библиотека региона готовятся к юбилейным мероприятиям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратове состоялось торжественное открытие мемориальной плиты в честь Героя России Алексея Максюкова

Новости
В Саратове состоялось торжественное открытие мемориальной плиты в честь Героя России Алексея Максюкова

 

В рамках Всероссийской акции «Нашим Героям», приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества, состоялось торжественное открытие мемориальной плиты в честь нашего земляка, Героя России Алексея Максюкова. В мероприятии приняли участие руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области Денис Белоусов, глава района Валентина Гречушкина, мать Героя России Ольга Максюкова, военный комиссар Илья Боковиков, родные и близкие погибших бойцов, жители, общественность, представители учебных заведений.                         Алексей Максюков родился и вырос на краснокутской земле. Село Кирово – его малая родина. И его жители помнят, как рос на их глазах простой сельский мальчишка. А сегодня он - Герой России, вставший на защиту и погибший за мир. На школе села Кирово в прошлом году открыли мемориальную доску Алексею  Максюкову и Парту Героя, а теперь установлена мемориальная плита в его честь.                        Жизнь Алексея Максюкова оборвалась 30 апреля 2024 года, он погиб в бою, попав под артиллерийский обстрел, находясь на боевой позиции вместе с сослуживцами.        Имя Алексея Максюкова навсегда останется в наших сердцах. Он был настоящим героем — отважным и сильным, нес в себе огромную силу духа и любовь к Родине. Алексей защищал нашу мирную жизнь для того, чтобы мы учились, работали, воспитывали детей.

В Саратове состоялось торжественное открытие мемориальной плиты в честь Героя России Алексея Максюкова

"Наше Отечество всегда славилось истинными патриотами,  кто, не жалея себя, жертвовал всем ради защиты родной земли. Мы свято храним память о Героях Отечества, гордимся нашими воинами, которые стойко и мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, спасая нашу Родину от фашистов, и всеми, кто защищал Россию в самых разных военных конфликтах.                            Сегодня наступила эпоха новых героев, для которых патриотизм - не просто слова, для них честь и воинский долг превыше всего. Мы чтим память  героев специальной военной операции за их мужество и стойкость, доблесть и беззаветное служение Отечеству.     В Краснокутском  районе чтут и свято хранят память о защитниках родной земли. Данью уважения к памяти бойцов, погибших в зоне специальной военной операции, стал и воздвигнутый общими усилиями жителей района мемориал «Героям-краснокутцам».                        Мы помним имя каждого, кто до конца исполнил воинский долг, защищая интересы страны и с оружием в руках сражаясь с нацизмом на Донбассе, в Запорожье и на Херсонщине. Высокого звания Героя России, посмертно, удостоен наш земляк Алексей Вячеславович Максюков", - сказала глава Краснокутского района Валентина Гречушкина.   

На торжественном мероприятии руководитель филиала фонда в Саратовской области «Защитники Отечества» Денис Белоусов отметил героизм и мужество наших бойцов, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО и выразил тёплые слова благодарности родителям за воспитание достойных сынов Отечества.
Мама Героя Ольга Максюкова открыла мемориальную плиту в честь защитника, ее родного  сына Алексея. Эти трогательные мгновения не оставили равнодушными и глубоко запали в сердца всех присутствующих.
Цветы, тихо опустившиеся у основания монумента, и минута траурной тишины — это наша общая молитва т память о наших Героях,
Мы должны говорить и помнить о наших бойцах, которые сражались и сражаются сегодня за мир, свободу, веру и наши традиционные ценности Мемориальная плита — это символ нашей благодарности и вечной памяти. Алексей Максюков и наши земляки, чьи имена высечены на плитах Мемориала останутся в сердцах примером мужества и отваги.