В школе №9 им. П.А. Столыпина чествовали защитников Отечества

21 Февраля 2026 СУББОТА
20 февраля в МАОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина г. Балашова царила особенно праздничная атмосфера. Учебное заведение приняло мероприятие, посвящённое чествованию защитников Отечества – событие, объединившее несколько поколений и ставшее ярким примером преемственности патриотических традиций.

Ученики подготовили насыщенную концертную программу, в которой лирические композиции о Родине сменялись зажигательными танцевальными номерами и интерактивными конкурсами. Каждый выступление было проникнуто искренним уважением к тем, кто охраняет мир и спокойствие страны. Зрители тепло принимали артистов – зал не смолкал от аплодисментов.

Особую значимость мероприятию придавало присутствие в зале не только школьников, но и их отцов, дедушек, старших братьев – тех, для кого День защитника Отечества имеет глубокий личный смысл. Также на празднике присутствовали представители духовенства, общественных организаций и участники специальной военной операции, чьё участие подчеркнуло связь поколений и единство в поддержке защитников.

В ходе концерта состоялось награждение наиболее отличившихся кадетов и юнармейцев. Ребята, демонстрирующие высокие результаты в учёбе, дисциплине и общественной деятельности, получили заслуженные грамоты и памятные подарки. Этот момент стал важным стимулом для дальнейшего развития молодёжного патриотического движения в школе.

Организаторам удалось создать атмосферу, в которой переплелись торжественность, душевность и искренняя благодарность. Мероприятие завершилось на высокой ноте – с пожеланиями здоровья, стойкости и мирного неба всем, кто несёт службу и защищает интересы страны.

Также организаторы выражают благодарность всем участникам концертной программы, педагогам и организаторам за вклад в проведение праздника.
С наступающим Днём защитника Отечества!