Национальный антитеррористический комитет (НАК): 20 лет на страже безопасности

10 марта 2026 года исполнится 20 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета (НАК) - ключевого координирующего органа в системе противодействия терроризму в Российской Федерации. С момента создания и по настоящее время НАК возглавляет директор Федеральной службы безопасности России Александр Васильевич Бортников.За два десятилетия НАК доказал свою эффективность как централизованная платформа для выработки единой государственной политики в сфере антитеррора. Его основными целями и задачами являются:• организация профилактики терроризма, включая выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов;• подготовка предложений Президенту и Правительству Российской Федерации по формированию государственной стратегии и совершенствованию законодательства в данной области;• координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, исполнительно-распорядительных органов федеральных территорий и органов местного самоуправления по противодействию терроризму;• участие в международном сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, выработка позиции России на основных мировых площадках;• контроль за реализацией решений федеральных органов государственной власти в сфере антитеррора.Благодаря слаженной работе НАК и подчиненных ему структур в России создана многоуровневая, интегрированная система, способная оперативно реагировать на вызовы и эффективно предупреждать угрозы.В каждом субъекте страны созданы и действуют антитеррористические комиссии.