21 Февраля 2026 СУББОТА
22:20 | 20 февраля
В детском саду №15 Красноармейска отметили День защитника Отечества
16:40 | 20 февраля
Национальный антитеррористический комитет (НАК): 20 лет на страже безопасности
15:19 | 20 февраля
На Масленичной неделе активистки женсоветов угощали защитников Отечества чаем и блинами
15:06 | 20 февраля
Когда завтра наступит
15:00 | 20 февраля
Решение Рыжкова о продаже балашовских детсадов и школ изучат на предмет коррупции
13:30 | 20 февраля
Экс-директора балашовской школы штрафовали за нарушения в столовой и отсутствие охраны
12:56 | 20 февраля
Подготовка будущих саратовских эпидемиологов и вирусологов начнется со школьной скамьи
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
10 марта 2026 года исполнится 20 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета (НАК) - ключевого координирующего органа в системе противодействия терроризму в Российской Федерации. С момента создания и по настоящее время НАК возглавляет директор Федеральной службы безопасности России Александр Васильевич Бортников.

За два десятилетия НАК доказал свою эффективность как централизованная платформа для выработки единой государственной политики в сфере антитеррора. Его основными целями и задачами являются:

• организация профилактики терроризма, включая выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов;

• подготовка предложений Президенту и Правительству Российской Федерации по формированию государственной стратегии и совершенствованию законодательства в данной области;

• координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, исполнительно-распорядительных органов федеральных территорий и органов местного самоуправления по противодействию терроризму;

• участие в международном сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, выработка позиции России на основных мировых площадках;

• контроль за реализацией решений федеральных органов государственной власти в сфере антитеррора.

Благодаря слаженной работе НАК и подчиненных ему структур в России создана многоуровневая, интегрированная система, способная оперативно реагировать на вызовы и эффективно предупреждать угрозы.

В каждом субъекте страны созданы и действуют антитеррористические комиссии.