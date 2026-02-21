На Масленичной неделе активистки женсоветов угощали защитников Отечества чаем и блинами

просмотров: 144

Активистки Союза женщин России организовали масленичные угощения для участников специальной военной операции, проходящих лечение в госпитале городского округа ЗАТО Светлый.Встреча с бойцами в преддверии Дня защитника Отечества была организована в формате чаепития с блинами. Персональные подарки для военнослужащих лично доставили лидеры местных отделений Союза женщин России из Аркадаского, Калининского, Воскресенского, Дергачевского, Ленинского, Балаковского, Краснопартизанского и Аткарского районов Саратовской области.Отмечая заслуги участниц движения, председатель комитета по образованию и культуре Саратовской областной Думы, председатель Саратовского регионального отделения Союза женщин России, координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская наградила активных представительниц женсоветов за помощь участникам специальной военной операции. Были вручены благодарности и сотрудникам медицинского учреждения за профессионализм и вклад в восстановление здоровья защитников Отечества.Обращаясь к участникам мероприятия, глава городского округа ЗАТО Светлый Сергей Баталов поблагодарил Союз женщин России за системную поддержку военнослужащих и членов их семей.Также в ходе мероприятия Юлии Литневской была вручена благодарность от командира войсковой части за активную гражданскую позицию, отзывчивость и системную работу по организации благотворительной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.«Ваше мужество и верность долгу заслуживают искреннего уважения. Наша задача – создать все условия для вашего скорейшего возвращения к полноценной жизни», – поблагодарила Юлия Литневская, передавая подарки госпиталю.Отметим, что активистки женсоветов всех районов Саратовской области на постоянной основе организуют совместные мероприятия в госпиталях, где проходят реабилитацию участники специальной военной операции. В частности, для организации всесторонней помощи госпиталю в Светлом усилия советов женщин разных районов области объединяет член правления регионального отделения Елена Власова.Союз женщин России обеспечивает материальную, психологическую и моральную поддержку военнослужащих, организует концерты, встречи и другие мероприятия, направленные на поддержание боевого духа проходящих лечение бойцов.