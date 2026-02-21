Решение Рыжкова о продаже балашовских детсадов и школ изучат на предмет коррупции

просмотров: 130

Как отмечается в публикации, по их данным, в рамках документа, подписанного действующим на тот момент председателем районного собрания депутатов А.Г. Рыжковым, в списках на реализацию оказались здания детских садов, школ, сельских домов культуры и другие объекты, имевшие для муниципалитета общественную значимость.«Пообщался с депутатами по этому вопросу. Они выразили мнение, что если бы объекты остались в муниципальной собственности, то их можно было бы использовать в дальнейшем для размещения соцучреждений, в том числе для детей.Поручил специалистам детально изучить ситуацию по каждому объекту, переданному под приватизацию на основании этого документа. В частности, будет проанализирована обоснованность данного решения, стоимость объектов, по которой они были реализованы и другие факты, связанные с указанной деятельностью. Кроме того, будет дана оценка по широкому кругу вопросов, в том числе в рамках антикоррупционного законодательства. Информация будет доведена до правоохранительных и надзорных органов», - написал Роман Бусаргин.