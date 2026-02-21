21 Февраля 2026 СУББОТА
22:20 | 20 февраля
В детском саду №15 Красноармейска отметили День защитника Отечества
16:40 | 20 февраля
Национальный антитеррористический комитет (НАК): 20 лет на страже безопасности
15:19 | 20 февраля
На Масленичной неделе активистки женсоветов угощали защитников Отечества чаем и блинами
15:06 | 20 февраля
Когда завтра наступит
15:00 | 20 февраля
Решение Рыжкова о продаже балашовских детсадов и школ изучат на предмет коррупции
13:30 | 20 февраля
Экс-директора балашовской школы штрафовали за нарушения в столовой и отсутствие охраны
12:56 | 20 февраля
Подготовка будущих саратовских эпидемиологов и вирусологов начнется со школьной скамьи
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
В адрес губернатора Романа Бусаргина поступило обращение от группы депутатов областной думы, обеспокоенных решением о передаче на продажу в частную собственность объектов соцсферы в Балашовском районе. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.


Как отмечается в публикации, по их данным, в рамках документа, подписанного действующим на тот момент председателем районного собрания депутатов А.Г. Рыжковым, в списках на реализацию оказались здания детских садов, школ, сельских домов культуры и другие объекты, имевшие для муниципалитета общественную значимость.

«Пообщался с депутатами по этому вопросу. Они выразили мнение, что если бы объекты остались в муниципальной собственности, то их можно было бы использовать в дальнейшем для размещения соцучреждений, в том числе для детей.

Поручил специалистам детально изучить ситуацию по каждому объекту, переданному под приватизацию на основании этого документа. В частности, будет проанализирована обоснованность данного решения, стоимость объектов, по которой они были реализованы и другие факты, связанные с указанной деятельностью. Кроме того, будет дана оценка по широкому кругу вопросов, в том числе в рамках антикоррупционного законодательства. Информация будет доведена до правоохранительных и надзорных органов», - написал Роман Бусаргин.