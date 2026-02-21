Экс-директора балашовской школы штрафовали за нарушения в столовой и отсутствие охраны

просмотров: 139

Так в 2021 году в школе прошла внеплановая проверка Роспотребнадзора. По её итогам в отношении директора было возбуждено административное дело по статье 6.6 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Как следует из решения Балашовского районного суда от 21 февраля 2022 года, проверка выявила отсутствие горячей воды у раковин в обеденном зале, отсутствие прибора для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд, нехватку стеллажей для хранения посуды, недостаточное оснащение моечных ванн, нарушения при организации питьевого режима.Директор обжаловал постановление Роспотребнадзора, однако суд отметил, что санитарные требования направлены на защиту здоровья детей и постановление о штрафе в размере 5 тысяч рублей было оставлено в силе.В декабре 2024 года Рыжкова снова привлекли к административной ответственности – в этот раз за нарушение требований к антитеррористической защищенности объекта. Как следует из постановления мирового судьи, после окончания контракта с частной охранной организацией 31 июля 2024 года школа фактически осталась без предусмотренной охраны. При этом объект относится к третьей категории опасности, для которой наличие охраны обязательно. Рыжков снова пытался оправдаться, однако служитель Фемиды оказался непреклонен, отдельно подчеркнув в решении, что допущенное нарушение создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью обучающихся. Директор снова отделался штрафом – в этот раз в размере 15 тысяч рублей.Очень скоро вопросы к состоянию безопасности школы № 9 возникли снова. В ходе проверочного мероприятия сотрудники УФСБ по Саратовской области смогли беспрепятственно проникнуть на территорию образовательного учреждения и разместить два муляжа самодельных взрывных устройств Один из тестовых предметов обнаружен не был.В представлении ведомства было указано, что в учреждении не принимаются достаточные меры по защите от угроз террористического характера, а действующая система охраны и инженерно-технического оснащения признана неэффективной. Руководству было предписано устранить выявленные причины и условия, способствующих реализации угроз безопасности.