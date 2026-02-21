21 Февраля 2026 СУББОТА
Подготовка будущих саратовских эпидемиологов и вирусологов начнется со школьной скамьи

В Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области состоялось подписание соглашения о сетевом взаимодействии в рамках проекта «Класс Роспотребнадзора», которое объединило усилия ключевых ведомств и научных учреждений области.




Проект направлен на создание и функционирование на базе школы №2 с углубленным изучением предметов имени В. П. Тихонова предпрофильных 8-х и 9-х классов, а также профильных 10-х и 11-х классов Роспотребнадзора. Начало работы профильных классов запланировано на сентябрь 2026 года.

«Открытие профильных классов Роспотребнадзора — это не просто углубленное изучение предметов, а полноценная система профессиональных проб для старшеклассников. Для нас это возможность выстроить индивидуальные траектории обучения, где школа, вузы и будущий работодатель работают в одной связке, формируя у детей актуальные компетенции еще за партой», — отметил министр образования области Александр Пажитнев.

Образовательная программа рассчитана на два года для школьников, окончивших 9 классов и прошедших конкурсный отбор. Внеурочная деятельность предусматривает широкий спектр профориентационных мероприятий. Школьников ждут специальные курсы по основам медицинских знаний, гигиены и эпидемиологии, участие в научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах, а также защита собственных проектных работ. Особое место в программе занимает ознакомительная практика в профильных научных организациях Роспотребнадзора, что позволит школьникам погрузиться в реальную научную и практическую деятельность.

Выпускники профильных классов смогут ориентироваться на такие профессии, как врач-эпидемиолог, врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач-паразитолог, врач-лаборант, лаборант-исследователь, биолог, научные сотрудники и преподаватели, получая уникальную возможность еще в школе сделать первый шаг к будущей карьере в системе Роспотребнадзора.