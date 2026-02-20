20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
16:30 | 19 февраля
Борец школы «РиФ» Дмитрий Дудин стал обладателем золотой медали первенства России среди юниоров
16:06 | 19 февраля
Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи
15:30 | 19 февраля
Пугачевским аграриям присвоены почетные звания
14:30 | 19 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
14:29 | 19 февраля
Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»
14:10 | 19 февраля
Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО
13:10 | 19 февраля
На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Коммунальные службы области готовы к снегопаду

Новости
По данным Гидрометцентра с 19 на 20 февраля в Саратове ожидается облачная погода. Ночью и утром сильный снег. Днем небольшой снег. Ночью и утром метель, ухудшение видимости в осадках и в метели, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах снежные заносы.
Местами по Саратовской области и в Саратове ожидается сильный снег (6-19 мм), метель, ухудшение видимости в осадках и в метели (500 м и менее), на дорогах снежные заносы. Днем ожидается усиление ветра, порывы 15-18 м/с.

Коммунальные службы региона находятся в полной готовности – работы будут вестись в усиленном круглосуточном режиме.

В первую очередь будут обрабатываться дорожно-транспортные магистрали, маршруты движения общественного транспорта, спуски, подъемы, эстакады, транспортные развязки.

Также будут очищаться пешеходные переходы, остановочные павильоны и подходы к социально значимым объектам.

Дорожники готовы к выпуску дополнительных единиц специальной техники в случае ухудшения погодных условий. К работе подготовлены комбинированные дорожные машины и тракторные щетки для оперативной уборки улично-дорожной сети и обеспечения безопасного передвижения по дорогам и тротуарам.