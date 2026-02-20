Коммунальные службы области готовы к снегопаду
По данным Гидрометцентра с 19 на 20 февраля в Саратове ожидается облачная погода. Ночью и утром сильный снег. Днем небольшой снег. Ночью и утром метель, ухудшение видимости в осадках и в метели, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах снежные заносы.
Местами по Саратовской области и в Саратове ожидается сильный снег (6-19 мм), метель, ухудшение видимости в осадках и в метели (500 м и менее), на дорогах снежные заносы. Днем ожидается усиление ветра, порывы 15-18 м/с.
Коммунальные службы региона находятся в полной готовности – работы будут вестись в усиленном круглосуточном режиме.
В первую очередь будут обрабатываться дорожно-транспортные магистрали, маршруты движения общественного транспорта, спуски, подъемы, эстакады, транспортные развязки.
Также будут очищаться пешеходные переходы, остановочные павильоны и подходы к социально значимым объектам.
Дорожники готовы к выпуску дополнительных единиц специальной техники в случае ухудшения погодных условий. К работе подготовлены комбинированные дорожные машины и тракторные щетки для оперативной уборки улично-дорожной сети и обеспечения безопасного передвижения по дорогам и тротуарам.
Местами по Саратовской области и в Саратове ожидается сильный снег (6-19 мм), метель, ухудшение видимости в осадках и в метели (500 м и менее), на дорогах снежные заносы. Днем ожидается усиление ветра, порывы 15-18 м/с.
Коммунальные службы региона находятся в полной готовности – работы будут вестись в усиленном круглосуточном режиме.
В первую очередь будут обрабатываться дорожно-транспортные магистрали, маршруты движения общественного транспорта, спуски, подъемы, эстакады, транспортные развязки.
Также будут очищаться пешеходные переходы, остановочные павильоны и подходы к социально значимым объектам.
Дорожники готовы к выпуску дополнительных единиц специальной техники в случае ухудшения погодных условий. К работе подготовлены комбинированные дорожные машины и тракторные щетки для оперативной уборки улично-дорожной сети и обеспечения безопасного передвижения по дорогам и тротуарам.