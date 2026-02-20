Коммунальные службы области готовы к снегопаду

просмотров: 154

Коммунальные службы региона находятся в полной готовности – работы будут вестись в усиленном круглосуточном режиме.В первую очередь будут обрабатываться дорожно-транспортные магистрали, маршруты движения общественного транспорта, спуски, подъемы, эстакады, транспортные развязки.Также будут очищаться пешеходные переходы, остановочные павильоны и подходы к социально значимым объектам.Дорожники готовы к выпуску дополнительных единиц специальной техники в случае ухудшения погодных условий. К работе подготовлены комбинированные дорожные машины и тракторные щетки для оперативной уборки улично-дорожной сети и обеспечения безопасного передвижения по дорогам и тротуарам.